«Самолет» приземлился на острове

Группа «Самолет», которая недавно завершила свой первый проект бизнес-класса в Москве, расширяет присутствие в этом сегменте. Застройщик покупает у «Газпромбанк-Инвеста» оценочно за 5 млрд руб. 6 га на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, где можно построить 70 тыс. кв. м жилья. Но высокая конкуренция в этом районе может негативно отразиться на темпах продаж квартир, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Самолет» договорился о покупке у «Газпромбанк-Инвеста» (структура Газпромбанка) проекта застройки 6 га на Шкиперском протоке в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщили источники “Ъ” на рынке недвижимости. Стороны не ответили на вопросы “Ъ”.

«Самолет» — второй по величине в России застройщик жилья с объемом 4,1 млн кв. м, следует из данных системы «Наш.Дом.РФ». Земельный банк группы превышает 45,9 млн кв. м. Выручка девелопера без учета результатов недавно приобретенной ГК МИЦ по итогам девяти месяцев 2023 года составила 183,2 млрд руб., чистая прибыль — 22,8 млрд руб. В число акционеров компании входят экс-совладелец «Русской аквакультуры» Михаил Кенин, Дмитрий Голубков, совладелец ГК «Киевская площадь» Год Нисанов.

У «Газпромбанк-Инвеста» уже есть опыт строительства жилья в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Однако компания изначально не собиралась застраивать землю на Васильевском острове и рассчитывала ее продать по более высокой цене после подготовки документов, утверждают источники “Ъ”. Часть этой площадки — около 3 га — ранее принадлежала обанкротившемуся Русско-промышленному банку, и «Газпромбанк-Инвест» выкупил ее в 2019 году за 456 млн руб.

Сумму сделки с «Самолетом» эксперт по девелопменту Андрей Вересов оценивает в 5 млрд руб. На площадке можно построить 70 тыс. кв. м жилья бизнес-класса, инвестиции в такой проект составят 10 млрд руб., говорит управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков.

Это будет первый проект «Самолета» бизнес-класса в Санкт-Петербурге, отмечает господин Вересов. По его словам, последнее время девелопер застраивал в основном массовым жильем крупные участки в Ленинградской области. Свой первый проект бизнес-класса — жилой комплекс на Новоданиловской набережной в Москве — «Самолет» ввел в эксплуатацию летом этого года.

В третьем квартале 2023 года средневзвешенные цены на жилье бизнес-класса в Санкт-Петербурге увеличились на 11% год к году, до 390 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали в NF Group. При этом в элитном и массовом сегментах темпы роста были ниже — 4% и 9% соответственно. Но площадка, которую планирует приобрести «Самолет», находится в районе, где активно строят ПИК, «Строительный трест», ЛСР и Glorax, отмечает господин Вересов. Большой объем предложения в этой локации может негативно сказаться на продажах «Самолета», считает директор по развитию строительной компании «Базис-СПб» Антон Иванов.

По данным источников “Ъ”, покупкой площадки «Газпромбанк-Инвеста» также интересовались КВС, «Эталон», ПСК и Setl Group. В КВС утверждают, что до сих пор ведут переговоры о покупке участка. В «Эталоне», ПСК и Setl Group отказались от комментариев. За этот участок существовала серьезная конкуренция, и, скорее всего, «Самолет» сделал более привлекательное ценовое предложение, подчеркивает господин Иванов.

Участки с подготовленными документами пользуются наиболее высоким спросом на рынке Санкт-Петербурга — это упрощает привлечение банковского финансирования и ускоряет начало строительства, комментирует господин Бойков. В частности, подобные площадки часто рассматривают региональные застройщики, которые заинтересованы в выходе в Санкт-Петербург, добавляет он. Но, уточняет Антон Иванов, из-за медленного согласования городом новых строек предложение готовых проектов сократилось.

Константин Куркин, Санкт-Петербург