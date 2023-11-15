Государство возьмется за половину IT-проектов

Минцифры планирует изменить механизм выдачи грантов на разработку и внедрение IT-решений, а также на реализацию особо значимых проектов (ОЗП). Последние будут выдаваться не сразу, а поэтапно, а порог минимального софинансирования разработок компаниями, которые претендуют на средства, вырастет с 20% до 50%. В министерстве подчеркивают, что положение IT-компаний на фоне политики импортозамещения и так значительно улучшилось. Эксперты и участники рынка отмечают, что теперь государство будет поддерживать только тех, у кого есть собственные ресурсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом постановления правительства, разработанным Минцифры и опубликованным 15 ноября для общественного обсуждения на regulation.gov.ru. Документ вносит изменения в 550-е постановление правительства, которое регулирует выдачу Российским фондом информационных технологий (РФРИТ) грантов по двум направлениям. Первое — IT-проекты, заявки на выдачу грантов направляют разработчики, размер финансирования не превышает 500 млн руб. Второе — ОЗП, их перечень утверждает и направляет в РФРИТ президиум правкомиссии по цифровому развитию, размер гранта не может превышать 6 млрд руб. По словам источника “Ъ” на рынке, раньше одобрение выдачи грантов на ОЗП шло «по упрощенной процедуре», она «стояла у РФРИТ в большем приоритете, чем для обычных проектов».

В пояснительной записке к новой версии постановления сказано, что размер субсидии из бюджета, который ежегодно получает РФРИТ, не позволит обеспечить одновременное финансирование и ОЗП, и проектов IT-компаний. Поэтому Минцифры введет возможность поэтапного финансирования ОЗП, если сумма требуемого гранта превышает 500 млн руб. Документ также поднимает минимальный порог софинансирования проектов получателями грантов с 20% до 50%.

В 2023 году РФРИТ одобрил выделение грантов на семь особо значимых проектов на сумму 5,1 млрд руб., до конца года будет выделено еще 200 млн руб. на два проекта, сообщили в фонде.

Ситуация с выдачей РФРИТ грантов в 2024 году остается неясной. После того как в июле по подозрению в получении взятки за помощь в выделении грантов РФРИТ был задержан замглавы Минцифры Максим Паршин, министерство заявило о приостановке финансирования для проверки (см. “Ъ” от 17 июля). Недавно на форуме Cnews министр Максут Шадаев заявил, что министерство решило отказаться от прямой грантовой поддержки разработок IT-компаний, но будет помогать корпоративным заказчикам разрабатывать и внедрять решения, заменяющие зрелые зарубежные продукты (см. “Ъ” от 2 ноября).

В Минцифры “Ъ” пояснили, что правило по 50% доли софинансирования действовало до конца 2021 года, однако затем порог был снижен до 20% из-за необходимости ускорить импортозамещение: «Но российские разработчики закрывают освободившиеся ниши, спрос на отечественное ПО растет. Российские аналоги представлены уже для 90% решений. Эти условия позволяют вернуться к правилам субсидирования, действовавшим в 2021 году». Возврат к паритету позволит «эффективнее распределять бюджетное финансирование и поддержать большее количество IT-проектов, востребованных в ключевых отраслях экономики», добавили в РФРИТ.

Повышение порога софинансирования выглядит заградительной мерой с целью «привлечения более профессиональных участников рынка, которые обладают высоким уровнем финансовой устойчивости», считает советник гендиректора по юридическим вопросам ГК «Цифра» Андрей Яцков.

Глава комитета по развитию финансирования IT-отрасли АРПП «Отечественный софт» Анна Райзнер видит две причины изменений. Первая, по ее словам,— это в целом сокращение размера бюджетного финансирования отрасли. Во-вторых, добавляет госпожа Райзнер, Минцифры «не скрывает, что решило продолжить финансирование только особо значимых проектов, по сложившейся практике такую поддержку получают крупные или очень крупные компании — заказчики, у которых есть достаточно ресурсов и собственных средств». В начале ноября премьер Михаил Мишустин говорил, что правительство отобрало порядка 200 ОЗП по разработке отечественного ПО общей стоимостью 230 млрд руб. Но из бюджета, по его словам, будет выделено лишь 25 млрд руб.

Никита Королев