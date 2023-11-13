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Коммерсантъ FM
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Инвесторы вышли из дыма

Активы BAT в России отошли компании из Абу-Даби

Российское подразделение British American Tobacco (BAT; бренды Kent, Rothmans, Dunhill и другие), занимающее третье место в РФ среди поставщиков сигарет, перешло компании из Абу-Даби. Ею владеют три бывших топ-менеджера BAT и два человека, которые могут быть связаны с дистрибутором ГК СНС. Структура в ОАЭ даст доступ к иностранным банкам и может облегчить глобальную торговлю, говорят эксперты.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Бывшие российские структуры британского табачного концерна BAT — АО БАТ-СПб и АО МУМТ — перешли BFI Holding из Абу-Даби, следует из ЕГРЮЛ. По данным реестра Abu Dhabi Global Market (ADGM), BFI Holding владеют Фарук Енер, Олег Барвин, Елена Заварзина, Андрей Осаволюк и Сергей Кудинов. Фарук Енер был гендиректором BAT по России, Турции, Кавказу, Центральной Азии и Белоруссии, Олег Барвин возглавлял департамент по правовым вопросам, а должностью Елены Заварзиной в LinkedIn указан директор по маркетингу BAT в РФ.

Господа Осаволюк и Кудинов могут быть связаны с дистрибутором BAT в России ГК СНС. По данным СПАРК, Андрей Осаволюк был совладельцем поставщика напитков Fresh Bar, E-ON, Tornado Energy «Глобал Фанкшнл Дринкс Рус», которые входят в портфель СНС. А Сергей Кудинов возглавлял структуру группы «СНС Центр», прекратившей деятельность в 2018 году. Доли учредителей BFI Holding в реестре ADGM не раскрываются.

В сентябре 2023 года BAT объявлял о продаже бизнеса в России и Белоруссии, включая фабрику в Петербурге, консорциуму инвесторов под руководством менеджмента, состав которого не раскрывался. Теперь бывшие структуры BAT работают как группа ITMS, портфель которой включает сигареты Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike и «Ява», системы нагревания табака glo и одноразовые испарители Vuse. В 2022 году BAT занимал 23,6% российского табачного рынка, 35,6% было у JTI (марки Winston, Camel и др.), 31,1% — у Philip Morris (PMI; Marlboro, Parliament).

В BAT не стали ничего добавлять к сделанным ранее заявлениям о сделке. В ITMS заявили, что собственником группы выступает BFI Holding — консорциум российских инвесторов и топ-менеджмента компании, «никто из представителей которого не работает в глобальной BAT». В СНС сказали, что группа в сделке не участвует. Ранее собеседники “Ъ” называли СНС в числе кандидатов на место управляющего бизнесом BAT в России (см. “Ъ” от 11 марта 2022 года).

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что наличие среди учредителей BFI Holding лиц, которые могут быть связаны с СНС, вероятно, говорит о привлечении финансовых средств для сделки. Бывший менеджмент BAT контролирует ITMS, что позволит BAT вернуться к владению активами при стабилизации ситуации, добавляет собеседник “Ъ”. Другой источник “Ъ” на рынке обращает внимание, что у ITMS остались все бренды BAT в России.

Партнер практики корпоративного права Better Chance Артем Тамаев говорит, что регистрация головной компании в ОАЭ часто используется при передаче бизнеса в РФ от иностранных инвесторов дружественным лицам. По его словам, ОАЭ — одна из немногих доступных для граждан РФ зарубежных юрисдикций с гибким и стабильным правовым режимом, дающая в том числе доступ к иностранной банковской системе. Соучредитель a.t.Legal Николай Титов среди плюсов ОАЭ называет сравнительно небольшие налоги. В Эмиратах хорошо развита инфраструктура, что облегчает логистику товаров через страну, добавляет управляющий партнер «Генезиса» Артем Денисов.

JTI и PMI продолжают работать на российском рынке. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что компании принимают решение о присутствии или уходе в том числе исходя из рисков, связанных с санкциями. Продукты питания ограничения не затронули, большинство глобальных производителей остаются в РФ, указывает он. В российском JTI говорили, что после введения санкций США, ЕС и Японии на часть материалов для сигарет как продукции двойного назначения табачные компании ищут новых поставщиков в Китае, Индии и других странах.

Анатолий Костырев

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