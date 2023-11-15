На товарную биржу выходят новые кадры

Как стало известно “Ъ”, после назначения бывшего главы ФАС Игоря Артемьева на пост главы биржи СПбМТСБ в ее руководстве ожидаются перемены. Так, новым вице-президентом—руководителем аппарата СПбМТСБ будет назначен давний соратник господина Артемьева — Павел Заборщиков. Кроме того, вице-президентом биржи станет Марат Загидуллин, который недавно покинул пост директора департамента «Роснефти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, вице-президентом СПбМТСБ будет назначен бывший менеджер «Роснефти» Марат Загидуллин. До последнего времени господин Загидуллин был директором департамента трейдинга нефтью и нефтепродуктами «Роснефти». В сентябре издание WSJ сообщило о его отставке, которая совпала с обострением топливного кризиса в стране на фоне резкого роста биржевых цен. Собеседники “Ъ” не знают, какой функционал будет у Марата Загидуллина на новом месте работы, но некоторые из них воспринимают такое назначение в качестве сигнала об усилении контроля биржи со стороны крупнейшего акционера. «Роснефть», по последним данным, владеет 23% в СПбМТСБ, среди акционеров также другие крупнейшие нефтекомпании, «Транснефть» и ОАО РЖД.

Кадровые перестановки последовали за сменой руководителя биржи: в начале ноября вместо Алексея Рыбникова на пост президента СПбМТСБ был назначен бывший глава ФАС Игорь Артемьев. По данным “Ъ”, он приведет своего давнего соратника Павла Заборщикова, который займет позицию вице-президента—руководителя аппарата СПбМТСБ. Господин Заборщиков начал работать в ФАС в 2004 году — с того момента как Игорь Артемьев возглавил службу. В течение семи лет он возглавлял управление делами ФАС, а затем руководил административным управлением и секретариатом главы службы. В 2019 году господин Заборщиков стал одним из заместителей главы ФАС, в этой должности он курировал административное направление и агропромышленный комплекс. После того как Игорь Артемьев в 2020 году покинул службу и стал помощником премьера Михаила Мишустина, Павел Заборщиков перешел вслед за ним в правительство на должность референта.

В СПбМТСБ отказались от комментариев.

Смена руководства на бирже СПбМТСБ произошла на фоне попыток правительства остановить рост биржевых цен на топливо, который продолжался непрерывно с весны и ускорился в сентябре. В итоге правительство вынуждено было прибегнуть к беспрецедентному эмбарго на экспорт дизтоплива и бензина, что позволило охладить рынок. Из-за роста биржевых котировок в сентябре нефтекомпании впервые в истории лишились выплат по демпферу в размере около 150 млрд руб., поскольку среднемесячные цены на дизтопливо и бензин АИ-92 отклонились от индикативных (заложенных в Налоговом кодексе) более чем на 20% и 10% соответственно. Это произошло несмотря на то, что в сентябре биржа изменила порядок торгов, ввела специальный аукцион открытия, а также приняла другие меры по ограничению торговой активности, объясняя это необходимостью борьбы с «недобросовестными участниками торгов».

«Правительство не среагировало вовремя на изменения цены на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Но это регулируемая позиция, мы вчера только с Игорем Ивановичем Сечиным (глава "Роснефти".— “Ъ”) разговаривали. У него своя позиция на этот счет есть, но в целом производители и правительство договорились, как будут действовать в ближайшее время»,— говорил в сентябре президент РФ Владимир Путин. После введения экспортного эмбарго биржевые цены на бензин и дизтопливо упали на 30% и 20% соответственно. Кроме того, правительство решило вернуть нефтяникам полные демпферные выплаты с октября, а также ослабило запрет на экспорт дизтоплива, разрешив его трубопроводные поставки. Собеседники “Ъ” ожидают, что в ближайшее время запрет на экспорт бензина будет снят.

Дмитрий Козлов