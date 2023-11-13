Премьер в министры

После семилетнего перерыва бывший британский премьер Дэвид Кэмерон возвращается в большую политику. Премьер-министр Риши Сунак, вынужденный уволить из-за скандала главу МВД Суэллу Браверман, провел перестановки в кабинете, отрядив министра иностранных дел Джеймса Клеверли на решение дел внутренних. Освободившееся кресло в Форин-офисе нынешний премьер попросил занять премьера бывшего, чего не происходило в Великобритании более 50 лет. Зато теперь внешняя политика окажется в руках человека опытного и хорошо знакомого с ключевыми фигурами на международной арене. Это позволит господину Сунаку поменьше на нее отвлекаться и сосредоточиться на приближающихся выборах. Ввод в игру Дэвида Кэмерона также может приободрить умеренный консервативный электорат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Появление на Даунинг-стрит, 10 Дэвида Кэмерона вызвало небывалый ажиотаж среди журналистов. Вскоре интрига разрешилась: экс-премьер был назначен главой британского МИДа

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters Появление на Даунинг-стрит, 10 Дэвида Кэмерона вызвало небывалый ажиотаж среди журналистов. Вскоре интрига разрешилась: экс-премьер был назначен главой британского МИДа

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Можно уйти дважды

Карьера возглавлявшей МВД Суэллы Браверман с самого начала складывалась непросто. В правительство ее взяла еще экс-премьер Лиз Трасс в сентябре 2022 года, однако спустя несколько недель ей пришлось сдать министерский портфель из-за непредусмотрительно отправленного с домашнего компьютера официального документа. Правда, вслед за этим в отставку — по другим и куда более масштабным причинам — ушла и госпожа Трасс. Въехавший вскоре в премьерскую резиденцию Риши Сунак вернул Суэллу Браверман на ее должность — всего спустя шесть дней после увольнения.

Дочь иммигрантов из Кении и Маврикия на своем посту отвечала в том числе за миграционную политику и снискала славу ярой поборницы консервативных ценностей.

Неоднозначные суждения Суэллы Браверман нередко навлекали критику на правительство Риши Сунака, а приструнить излишне резкого министра требовали даже коллеги по Консервативной партии.

Терпению господина Сунака пришел конец, когда госпожа Браверман на прошлой неделе опубликовала в газете The Times статью, в которой обвинила полицию в «двойных стандартах» и слишком мягком отношении к участникам антиизраильских акций. По ее мнению, стражи порядка не церемонятся с различными правыми активистами, но не могут справиться с «пропалестинскими толпами».

Колонка в The Times вызвала шквал критики и, как выяснилось, не была согласована с офисом премьера. Риши Сунак, сообщали местные СМИ, попросил Суэллу Браверман смягчить тональность статьи, однако та отказалась и в итоге 13 ноября во второй раз за год с небольшим была уволена. С решением главы правительства она не согласилась, пригрозив позднее выпустить специальное заявление, которое, как отметила газета The Guardian, вряд ли станет приятным чтением для Риши Сунака.

Впрочем, скандальная публикация стала лишь последней каплей, переполнившей чашу терпения премьера. Подумывать об отставке госпожи Браверман он начал после того, как та заявила, что быть бездомным — это «образ жизни». Риши Сунак лишь хотел убедиться, что увольнение главы МВД не приведет к резкому росту недовольства среди наиболее консервативно настроенных избирателей.

Вместо Суэллы Браверман внутренними делами было поручено заняться главе МИДа Джеймсу Клеверли.

По мнению экспертов, политику, который до этого, еще при премьере Борисе Джонсоне, успел побывать министром образования, досталось сложное ведомство в непростой для страны момент. И с этой точки зрения назначение в МВД может говорить об усилении его «политических акций». Среди британских консерваторов не в первый раз начинают циркулировать слухи, что Джеймс Клеверли в недалеком будущем может оказаться чуть ли не следующим лидером консерваторов, которые переживают сейчас не лучшие времена.

Из прошлого в будущее

Затеянные перестановки сделали возможной главную новость дня: в британскую и мировую политику возвращается бывший премьер Дэвид Кэмерон. Когда экс-лидера консерваторов, 11 лет до 2016 года управлявшего партией и шесть лет правительством, увидели на пороге Даунинг-стрит,10, многие крайне удивились. Господин Кэмерон, будучи президентом благотворительной исследовательской организации Alzheimer's Research UK, конечно, мог наведаться к господину Сунаку для обсуждения проблем по борьбе с болезнью Альцгеймера, однако в столь турбулентный для правительства момент это предположение звучало неправдоподобно.

Среди журналистов сразу же понесся слух, что экс-премьер может покинуть резиденцию уже в статусе главы Форин-офиса.

Впрочем, это могло показаться не слишком правдоподобным. Последний раз бывший премьер Великобритании становился министром более 50 лет назад. Такая история приключилась с Алексом Дугласом-Хоумом в 1970 году, спустя шесть лет после его поражения на всеобщих выборах. С Дэвидом Кэмероном ситуация осложнялась тем, что после добровольной отставки, вызванной результатами референдума по «Брекситу», проведение которого он сам же одобрил и против которого одновременно выступал, консерватор на целых семь лет полностью ушел из политики. Отсутствие депутатского мандата делало невозможным его назначение министром. Но решение было найдено — попросить короля Карла III даровать господину Кэмерону пэрство и тем самым ввести его в Палату лордов.

Интрига сохранялась недолго, вскоре офис премьера выпустил заявление: «Король был рад одобрить назначение достопочтенного Дэвида Кэмерона министром иностранных дел. Его Величество также был рад присвоить Дэвиду Кэмерону титул барона Соединенного Королевства пожизненно».

Затем заявление сделал и новоиспеченный глава Форин-офиса. По его словам, мир сталкивается с многочисленными вызовами, «включая войну на Украине и кризис на Ближнем Востоке», и проходит через период «глубоких глобальных перемен». Поэтому для Британии как никогда ранее «важно поддержать союзников, укрепить партнерские отношения и убедиться, что ее голос услышан». «Я надеюсь, что мой опыт позволит мне помочь премьер-министру с этими жизненно важными вызовами»,— заявил Дэвид Кэмерон.

Признав, что не согласен с некоторыми решениями Риши Сунака, политик тем не менее назвал своего нового босса «сильным и способным премьером, который демонстрирует образцовое лидерство в трудное время».

Реакция на столь громкое назначение не заставила себя долго ждать. Кто-то принялся критиковать Риши Сунака за «возвращение в прошлое», а оппозиция в лице Лейбористской партии тут же сделала вывод, что консерваторы не могут предложить стране ничего нового и бесконечно тасуют отыгранную колоду.

Однако многие наблюдатели, напротив, сочли шаг господина Сунака весьма смелым и способным произвести поворот в британской политике. Напомним, что в конце 2024-го — начале 2025 года в стране должны пройти всеобщие парламентские выборы, а дела у консерваторов, с 2010 года — как раз с момента победы тори во главе с Дэвидом Кэмероном — управляющих страной, идут из рук вон плохо. «Брексит», череда скандалов с бывшими премьерами, невнятные шаги правительства Риши Сунака довели партию до того, что она безнадежно проигрывает лейбористам по всем опросам. Исследование YouGov, проведенное 7–8 ноября, показало: тори готовы поддержать лишь 23% избирателей, тогда как за лейбористов намерены отдать голоса 47%. Рейтинг одобрения правительства за последний год и вовсе, по данным YouGov, ни разу не добирался и до 20%.

В такой ситуации, по мнению ряда аналитиков, назначение Дэвида Кэмерона решает как минимум одну простую задачу: внешней политикой будет заниматься человек не просто с большим опытом, но и лично знающий многих действующих лидеров, включая президентов России, США, Франции и Китая.

Премьер-министр же сможет сосредоточиться на других делах и с головой уйти в разработку предвыборных стратегий. К тому же фигура Дэвида Кэмерона может вернуть симпатии умеренных консерваторов, за последнее время напуганных излишним радикализмом некоторых партийных боссов.

Что же касается двух главных международных кризисов — украинского и ближневосточного, то здесь от экс-премьера не стоит ждать сюрпризов. Еще в 2015 году в израильских СМИ Дэвида Кэмерона называли «наиболее произраильским британским премьером» в истории. Поэтому, какой будет политика Лондона в отношении нынешнего витка палестино-израильского конфликта, вряд ли вызывает сомнения.

Для Украины назначение господина Кэмерона тоже, скорее всего, хорошая новость.

Последнее время наиболее сочувствующие Киеву политики — экс-министр обороны Бен Уоллес, премьеры Трасс и Джонсон — наоборот, уходили из британского правительства. И хотя сменявшие их чиновники официально выступали с тех же позиций, эмоционально они были не столь вовлечены в происходящее.

Дэвид Кэмерон в этом плане может оказаться с точки зрения Киева удачным выбором. Еще будучи премьером, он в 2014 году говорил Владимиру Путину, что Россия оказалась «на развилке», и советовал ему «отступиться» от Украины, в противном случае обещая сильнейшие санкции в адрес Москвы. В том же году господин Кэмерон призывал союзников по НАТО нарастить «мощное присутствие» в Восточной Европе из-за «незаконных действий» РФ на Украине.

Назначение Дэвида Кэмерона уже успели прокомментировать в Москве. Откликаясь на его слова о многочисленных вызовах, стоящих перед Лондоном, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» поспорила с главой Форин-офиса. По ее словам, британцы не сталкивались с многочисленными вызовами, а сами «их во многом создали».

Алексей Забродин