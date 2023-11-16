СКР: причиной обрушения пятиэтажки в Астрахани мог стать ремонт в квартире

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после обрушения дома в Астрахани. По предварительным данным, два подъезда пятиэтажки обрушились из-за ремонта одной из квартир.

«По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции»,— сообщила пресс-служба СКР в Telegram-канале.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале написал, что обрушение части дома на Вокзальной площади произошло в 18:27 по местному времени (17:27 мск) — ровно за 30 минут до этого в МЧС поступило сообщение о трещине в стене здания. Он добавил, что экстренные службы продолжают искать жильцов одной из квартир.

17 ноября с 8 часов утра по местному времени, как сообщил Игорь Бабушкин, в администрации Ленинского района Астрахани начнется прием граждан. В штабе общественной поддержки организуют бесплатное юридическое сопровождение пострадавших, а УМВД области окажет услуги по восстановлению документов во внеочередном порядке, добавил губернатор.

Ранее в Астрахани обрушились два подъезда жилой многоэтажки. По последней информации, погибла женщина 1939 года рождения. Региональное МЧС сообщило «Ъ», что после обрушения из здания были эвакуированы 213 человек, в том числе 37 детей.

Петр Бузлаев