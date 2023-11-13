АТЭС уполномочен заявить

В Сан-Франциско проходит 30-й саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) — объединения более 20 государств двух полушарий Земли. Созданное на излете эпохи соперничества США и СССР для продвижения торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), АТЭС ищет пути реализации своих задач в условиях «холодной войны 2.0». Эта цель становится труднодостижимой, учитывая конфликт между ведущими государствами региона, в центре которого теперь оказалось противостояние США и Китая. При этом российскую делегацию в Сан-Франциско возглавит вице-премьер Алексей Оверчук, поскольку организаторы не пригласили на форум президента РФ Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов США Джанет Йеллен (в центре) на саммите АТЭС

Фото: Eric Risberg / AP Министр финансов США Джанет Йеллен (в центре) на саммите АТЭС

Фото: Eric Risberg / AP

Стартовавший на тихоокеанском побережье США в Сан-Франциско саммит продлится до 17 ноября и по традиции включает как общие мероприятия в рамках Недели экономических лидеров, так и многочисленные встречи на полях.

Главной из них обещает стать запланированная на среду встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которые до этого общались ровно год назад, на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали, и тогда так и не сумели вывести отношения двух стран из самого серьезного кризиса последних десятилетий.

Созданное за два года до распада СССР, в 1989 году, по инициативе тогдашнего главы МИД Австралии Гарета Эванса, АТЭС изначально провозгласило своей задачей активизацию торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На излете холодной войны идея АТЭС нашла поддержку Москвы и оказалась созвучной азиатско-тихоокеанским инициативам последнего советского лидера Михаила Горбачева, изложенным им в его речах во Владивостоке и Красноярске.

Основатели АТЭС провозгласили идею создания Азиатско-Тихоокеанского региона без торговых барьеров, дискриминации и разделительных линий.

Впрочем, форум так и остался темной лошадкой геополитики и мировой экономики и пока не оправдал возложенных на него надежд. О саммитах лидеров стран АТЭС вспоминают лишь незадолго до их проведения, при этом встречи на полях привлекают к себе главное внимание, отодвигая на второй план дискуссию по общей повестке.

Если в этом году центральным событием станет встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина, то в 2017-м во вьетнамском Дананге все обсуждали встречу тогдашнего президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина.

На сегодняшний день в АТЭС входит 21 член — 19 государств и две территории, на которые приходится 48% мировой торговли и более 60% глобального валового продукта. В списке учредителей — Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Среди членов АТЭС есть и несколько государств Латинской Америки: Чили, Перу, Мексика.

Однако за рамками интеграционного формата АТЭС изначально оказалась крупнейшая держава Азиатско-Тихоокеанского региона — Индия, которая до сих пор официально не является членом организации. Впрочем, гостем саммита все же стал министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. В Сан-Франциско он встретится с американской коллегой Джиной Раймондо и представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай. «Эти встречи будут сосредоточены на устранении торговых барьеров, поощрении инвестиций и содействии расширению сотрудничества в таких областях, как технологии и инновации»,— заявили в Министерстве торговли и промышленности Индии.

Основная часть официальных мероприятий саммита в Сан-Франциско касается торговли, инвестиций, цепочек поставок и инноваций. В рамках программы форума запланированы встречи представителей финансовых, торговых и внешнеполитических ведомств, министров и лидеров стран—участниц АТЭС.

Тема этого года, сформулированная действующим председателем АТЭС — США, звучит подчеркнуто обтекаемо: «Построение жизнеспособного и отвечающего принципам устойчивого развития будущего для всех». Судя по всему, сформулировав такую повестку, организаторы попытались максимально обойти многочисленные острые углы в отношениях между ведущими государствами региона, учитывая, что соперничество по-прежнему превалирует над сотрудничеством, подтверждением чего служит продолжающееся противостояние двух лидеров АТР — США и Китая.

Встретившись в Сан-Франциско с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, глава Минфина США Джанет Йеллен, впрочем, заверила, что Вашингтон стремится к «здоровым экономическим отношениям с Китаем», вместе с тем выразив готовность продолжать принимать меры в интересах национальной безопасности США. Как заявил агентству ТАСС директор аналитического подразделения АТЭС Карлос Курияма, торговые ограничения, включая санкции США против России и Китая, оказывают негативное влияние на перспективы роста экономик АТЭС.

Как следует из аналитического доклада, подготовленного к форуму в Сан-Франциско, общий объем экономик АТЭС в 2024, 2025 и 2026 годах будет расти медленнее, чем мировая экономика в целом. «Любые меры, которые ограничивают торговлю, окажут влияние на экономический рост. Такова реальность. Это печально, но влияние есть»,— констатировал господин Курияма.

«Мы пытаемся в АТЭС отложить политику в сторону, сфокусироваться на экономических вопросах. Я бы сказал, что это нелегко. Но хорошо, что все участники встречаются в одной комнате, разговаривают и пытаются найти что-то общее»,— добавил глава аналитического подразделения АТЭС.

В подготовленном к саммиту докладе отмечается, что ключевыми факторами риска с точки зрения перспектив роста ВВП экономик АТЭС остаются геополитическая напряженность, протекционизм в торговле, инфляция и задолженность, а также изменение климата.

Между тем российский президент Владимир Путин приглашения на саммит в Сан-Франциско так и не получил. Как сообщил еще в начале октября официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, при отправке приглашения Москве на саммит АТЭС Вашингтон будет руководствоваться американскими санкциями и приезд Владимира Путина на форум АТЭС не планируется.

Комментируя это решение, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что определять уровень своего участия должна Москва, в то время как роль страны-организатора — США — состоит лишь в том, чтобы направить приглашение. «В деле рассылки приглашений Вашингтону как председателю АТЭС отведена техническая функция — составить документ и направить всем участникам объединения. Решение же вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России. Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение»,— подчеркнул тогда посол Антонов.

В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова пообещала, что Россия продолжит добиваться от США выполнения всех обязательств в рамках АТЭС. В итоге российскую делегацию возглавил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Демонстрируя намерение избежать скандала с Москвой, в Вашингтоне заверили, что администрация США не намерена создавать помех для работы российского вице-премьера. «К нему относятся как к главе делегации, и у него будет возможность принять полноценное участие в мероприятиях, которые пройдут на этой неделе. Мы весь год последовательно заявляли, что хотим быть хорошими хозяевами АТЭС»,— сообщил американский дипломат Мэтт Мюррей, являющийся старшим должностным лицом США в АТЭС. Впрочем, он тут же оговорился, что прием российской делегации будет проходить «в рамках законов и норм США и участие России, безусловно, было затронуто санкциями». По словам Мэтта Мюррея, Алексей Оверчук с точки зрения дипломатического протокола «не будет на том же уровне», что и руководители государств, которые возглавляют свои делегации на саммите АТЭС.

Сергей Строкань