АТЭС уполномочен заявить
Азиатско-Тихоокеанский регион ищет пути сближения в условиях конфликта его лидеров
В Сан-Франциско проходит 30-й саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) — объединения более 20 государств двух полушарий Земли. Созданное на излете эпохи соперничества США и СССР для продвижения торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), АТЭС ищет пути реализации своих задач в условиях «холодной войны 2.0». Эта цель становится труднодостижимой, учитывая конфликт между ведущими государствами региона, в центре которого теперь оказалось противостояние США и Китая. При этом российскую делегацию в Сан-Франциско возглавит вице-премьер Алексей Оверчук, поскольку организаторы не пригласили на форум президента РФ Владимира Путина.
Министр финансов США Джанет Йеллен (в центре) на саммите АТЭС
Фото: Eric Risberg / AP
Стартовавший на тихоокеанском побережье США в Сан-Франциско саммит продлится до 17 ноября и по традиции включает как общие мероприятия в рамках Недели экономических лидеров, так и многочисленные встречи на полях.
Главной из них обещает стать запланированная на среду встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которые до этого общались ровно год назад, на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали, и тогда так и не сумели вывести отношения двух стран из самого серьезного кризиса последних десятилетий.
Созданное за два года до распада СССР, в 1989 году, по инициативе тогдашнего главы МИД Австралии Гарета Эванса, АТЭС изначально провозгласило своей задачей активизацию торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На излете холодной войны идея АТЭС нашла поддержку Москвы и оказалась созвучной азиатско-тихоокеанским инициативам последнего советского лидера Михаила Горбачева, изложенным им в его речах во Владивостоке и Красноярске.
Основатели АТЭС провозгласили идею создания Азиатско-Тихоокеанского региона без торговых барьеров, дискриминации и разделительных линий.
Впрочем, форум так и остался темной лошадкой геополитики и мировой экономики и пока не оправдал возложенных на него надежд. О саммитах лидеров стран АТЭС вспоминают лишь незадолго до их проведения, при этом встречи на полях привлекают к себе главное внимание, отодвигая на второй план дискуссию по общей повестке.
Если в этом году центральным событием станет встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина, то в 2017-м во вьетнамском Дананге все обсуждали встречу тогдашнего президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина.
На сегодняшний день в АТЭС входит 21 член — 19 государств и две территории, на которые приходится 48% мировой торговли и более 60% глобального валового продукта. В списке учредителей — Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Среди членов АТЭС есть и несколько государств Латинской Америки: Чили, Перу, Мексика.
Однако за рамками интеграционного формата АТЭС изначально оказалась крупнейшая держава Азиатско-Тихоокеанского региона — Индия, которая до сих пор официально не является членом организации. Впрочем, гостем саммита все же стал министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. В Сан-Франциско он встретится с американской коллегой Джиной Раймондо и представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай. «Эти встречи будут сосредоточены на устранении торговых барьеров, поощрении инвестиций и содействии расширению сотрудничества в таких областях, как технологии и инновации»,— заявили в Министерстве торговли и промышленности Индии.
Основная часть официальных мероприятий саммита в Сан-Франциско касается торговли, инвестиций, цепочек поставок и инноваций. В рамках программы форума запланированы встречи представителей финансовых, торговых и внешнеполитических ведомств, министров и лидеров стран—участниц АТЭС.
Тема этого года, сформулированная действующим председателем АТЭС — США, звучит подчеркнуто обтекаемо: «Построение жизнеспособного и отвечающего принципам устойчивого развития будущего для всех». Судя по всему, сформулировав такую повестку, организаторы попытались максимально обойти многочисленные острые углы в отношениях между ведущими государствами региона, учитывая, что соперничество по-прежнему превалирует над сотрудничеством, подтверждением чего служит продолжающееся противостояние двух лидеров АТР — США и Китая.
Встретившись в Сан-Франциско с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, глава Минфина США Джанет Йеллен, впрочем, заверила, что Вашингтон стремится к «здоровым экономическим отношениям с Китаем», вместе с тем выразив готовность продолжать принимать меры в интересах национальной безопасности США. Как заявил агентству ТАСС директор аналитического подразделения АТЭС Карлос Курияма, торговые ограничения, включая санкции США против России и Китая, оказывают негативное влияние на перспективы роста экономик АТЭС.
Как следует из аналитического доклада, подготовленного к форуму в Сан-Франциско, общий объем экономик АТЭС в 2024, 2025 и 2026 годах будет расти медленнее, чем мировая экономика в целом. «Любые меры, которые ограничивают торговлю, окажут влияние на экономический рост. Такова реальность. Это печально, но влияние есть»,— констатировал господин Курияма.
«Мы пытаемся в АТЭС отложить политику в сторону, сфокусироваться на экономических вопросах. Я бы сказал, что это нелегко. Но хорошо, что все участники встречаются в одной комнате, разговаривают и пытаются найти что-то общее»,— добавил глава аналитического подразделения АТЭС.
В подготовленном к саммиту докладе отмечается, что ключевыми факторами риска с точки зрения перспектив роста ВВП экономик АТЭС остаются геополитическая напряженность, протекционизм в торговле, инфляция и задолженность, а также изменение климата.
Между тем российский президент Владимир Путин приглашения на саммит в Сан-Франциско так и не получил. Как сообщил еще в начале октября официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, при отправке приглашения Москве на саммит АТЭС Вашингтон будет руководствоваться американскими санкциями и приезд Владимира Путина на форум АТЭС не планируется.
Комментируя это решение, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что определять уровень своего участия должна Москва, в то время как роль страны-организатора — США — состоит лишь в том, чтобы направить приглашение. «В деле рассылки приглашений Вашингтону как председателю АТЭС отведена техническая функция — составить документ и направить всем участникам объединения. Решение же вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России. Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение»,— подчеркнул тогда посол Антонов.
В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова пообещала, что Россия продолжит добиваться от США выполнения всех обязательств в рамках АТЭС. В итоге российскую делегацию возглавил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Демонстрируя намерение избежать скандала с Москвой, в Вашингтоне заверили, что администрация США не намерена создавать помех для работы российского вице-премьера. «К нему относятся как к главе делегации, и у него будет возможность принять полноценное участие в мероприятиях, которые пройдут на этой неделе. Мы весь год последовательно заявляли, что хотим быть хорошими хозяевами АТЭС»,— сообщил американский дипломат Мэтт Мюррей, являющийся старшим должностным лицом США в АТЭС. Впрочем, он тут же оговорился, что прием российской делегации будет проходить «в рамках законов и норм США и участие России, безусловно, было затронуто санкциями». По словам Мэтта Мюррея, Алексей Оверчук с точки зрения дипломатического протокола «не будет на том же уровне», что и руководители государств, которые возглавляют свои делегации на саммите АТЭС.