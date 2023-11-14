Юань разложили по портфелям

Российские банки начали активно наращивать выдачи кредитов в юанях. Это происходит в том числе на фоне роста рублевых ставок, с которыми участникам внешнеэкономической деятельности становится уже некомфортно работать. Однако кредитование в китайской валюте сдерживается недостаточным объемом фондирования банков. Рост ставок привлечения, в том числе и в Китае, угрожает марже кредитных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как рассказала 13 ноября на встрече с журналистами глава Росбанка Наталья Воеводина, среди трендов третьего квартала там отмечают рост корпоративного кредитного портфеля в юанях: он увеличился в 1,5 раза. За десять месяцев, уточнили в пресс-службе банка, портфель вырос более чем в два раза, до 7,2 млрд CNY.

В Сбербанке сообщили “Ъ”, что с начала года кредитный портфель в юанях вырос более чем на порядок. В сентябре зампредправления Сбербанка Анатолий Попов говорил в интервью «Интерфаксу» о 90 млрд CNY. В Альфа-банке с начала года кредитный портфель в китайской валюте увеличился на 46%, за третий квартал — на 20%. В настоящее время он составляет 26 млрд CNY, около 10% всего корпоративного портфеля, отметили в банке. В Ингосстрах-банке существенный прирост (70%) кредитов в юанях пришелся на конец третьего и начало четвертого кварталов.

По данным ЦБ, с конца прошлого года происходит общее стабильное увеличение в валютном корпоративном портфеле доли кредитов в «дружественных» валютах. К 1 октября она приблизилась к 30%, тогда как год назад составляла менее 2%.

Оживление кредитования в юанях в последнее время, считает зампредправления Ингосстрах-банка Андрей Лапко, связано с тем, что после недавнего роста ключевой ставки для части российских экспортеров рублевые кредиты «стали крайне дорогими». С середины июля к началу ноября Банк России в несколько приемов поднял ключевую ставку в два раза, до 15%.

По оценке господина Лапко, сейчас ставки по рублевым кредитам и кредитам в юанях могут отличаться до трех раз. «У нас рублевая ставка кредитования примерно в два раза выше ставки кредитования в юанях»,— уточнили в Альфа-банке.

Как пояснила Наталья Воеводина, от разовых валютных контрактов, которые были характерной чертой 2022 года, клиенты переходят к «серийным», более длинным, из-за чего у них возникает потребность в более длинном финансировании. По словам Андрея Лапко, как правило, это оборотное финансирование российских экспортеров, имеющих юаневую выручку (кредиты на сроке 1 год).

В Альфа-банке отмечают большой спрос на кредитование в юанях как «в длину» для реализации инвестиционных проектов, так и на короткие сроки для пополнения оборотного капитала. Что касается спроса, то он поддерживается наступившим высоким сезоном в преддверии окончания года, отмечает господин Лапко.

При этом конкуренция за валютных заемщиков нарастает. Традиционно она сосредоточена в размере процентной ставки и условиях кредитования (гибкость, ковенанты, удобство работы с траншами по кредитам и т. д.), отмечает Андрей Лапко. По размеру процентной ставки кредитов в юанях «рынок сейчас складывается на уровне 5,5% годовых», говорит он. «Это базовый уровень. Он коррелирует с вложениями в юаневые бонды, которые выпускаются сейчас рядом эмитентов (см. “Ъ” от 13 октября.— “Ъ”). И поэтому в банках, располагающих пассивами в юанях, всегда есть конкуренция между вложениями в клиентские кредиты и приобретением юаневых бондов»,— поясняет господин Лапко.

Между тем общий дефицит юаней на российском рынке (см. “Ъ” от 18 августа) способствует росту ставок в этой валюте. «По сути, сегодня рост кредитования в юанях сдерживает не отсутствие спроса, а недостаточный объем фондирования»,— поясняют в Альфа-банке.

Кроме того, для кредиторов остаются риски изменения ставок в КНР. В случае если базовая процентная ставка в Китае начнет расти, отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, ранее выданные кредиты в юанях для банков окажутся менее привлекательными, поскольку будут снижать чистую процентную маржу.

Ольга Шерункова