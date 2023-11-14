Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Юань разложили по портфелям

Банки увеличивают кредитование в китайской валюте

Российские банки начали активно наращивать выдачи кредитов в юанях. Это происходит в том числе на фоне роста рублевых ставок, с которыми участникам внешнеэкономической деятельности становится уже некомфортно работать. Однако кредитование в китайской валюте сдерживается недостаточным объемом фондирования банков. Рост ставок привлечения, в том числе и в Китае, угрожает марже кредитных организаций.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как рассказала 13 ноября на встрече с журналистами глава Росбанка Наталья Воеводина, среди трендов третьего квартала там отмечают рост корпоративного кредитного портфеля в юанях: он увеличился в 1,5 раза. За десять месяцев, уточнили в пресс-службе банка, портфель вырос более чем в два раза, до 7,2 млрд CNY.

В Сбербанке сообщили “Ъ”, что с начала года кредитный портфель в юанях вырос более чем на порядок. В сентябре зампредправления Сбербанка Анатолий Попов говорил в интервью «Интерфаксу» о 90 млрд CNY. В Альфа-банке с начала года кредитный портфель в китайской валюте увеличился на 46%, за третий квартал — на 20%. В настоящее время он составляет 26 млрд CNY, около 10% всего корпоративного портфеля, отметили в банке. В Ингосстрах-банке существенный прирост (70%) кредитов в юанях пришелся на конец третьего и начало четвертого кварталов.

По данным ЦБ, с конца прошлого года происходит общее стабильное увеличение в валютном корпоративном портфеле доли кредитов в «дружественных» валютах. К 1 октября она приблизилась к 30%, тогда как год назад составляла менее 2%.

Оживление кредитования в юанях в последнее время, считает зампредправления Ингосстрах-банка Андрей Лапко, связано с тем, что после недавнего роста ключевой ставки для части российских экспортеров рублевые кредиты «стали крайне дорогими». С середины июля к началу ноября Банк России в несколько приемов поднял ключевую ставку в два раза, до 15%.

По оценке господина Лапко, сейчас ставки по рублевым кредитам и кредитам в юанях могут отличаться до трех раз. «У нас рублевая ставка кредитования примерно в два раза выше ставки кредитования в юанях»,— уточнили в Альфа-банке.

Как пояснила Наталья Воеводина, от разовых валютных контрактов, которые были характерной чертой 2022 года, клиенты переходят к «серийным», более длинным, из-за чего у них возникает потребность в более длинном финансировании. По словам Андрея Лапко, как правило, это оборотное финансирование российских экспортеров, имеющих юаневую выручку (кредиты на сроке 1 год).

В Альфа-банке отмечают большой спрос на кредитование в юанях как «в длину» для реализации инвестиционных проектов, так и на короткие сроки для пополнения оборотного капитала. Что касается спроса, то он поддерживается наступившим высоким сезоном в преддверии окончания года, отмечает господин Лапко.

При этом конкуренция за валютных заемщиков нарастает. Традиционно она сосредоточена в размере процентной ставки и условиях кредитования (гибкость, ковенанты, удобство работы с траншами по кредитам и т. д.), отмечает Андрей Лапко. По размеру процентной ставки кредитов в юанях «рынок сейчас складывается на уровне 5,5% годовых», говорит он. «Это базовый уровень. Он коррелирует с вложениями в юаневые бонды, которые выпускаются сейчас рядом эмитентов (см. “Ъ” от 13 октября.— “Ъ”). И поэтому в банках, располагающих пассивами в юанях, всегда есть конкуренция между вложениями в клиентские кредиты и приобретением юаневых бондов»,— поясняет господин Лапко.

Между тем общий дефицит юаней на российском рынке (см. “Ъ” от 18 августа) способствует росту ставок в этой валюте. «По сути, сегодня рост кредитования в юанях сдерживает не отсутствие спроса, а недостаточный объем фондирования»,— поясняют в Альфа-банке.

Кроме того, для кредиторов остаются риски изменения ставок в КНР. В случае если базовая процентная ставка в Китае начнет расти, отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, ранее выданные кредиты в юанях для банков окажутся менее привлекательными, поскольку будут снижать чистую процентную маржу.

Ольга Шерункова

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...