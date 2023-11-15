«Сибантрацит» снова сменил владельцев

Компания «Башкирский промышленный холдинг» приобрела «Сибантрацит». Владельцы покупателя неизвестны рынку, а ее финансовое положение, если судить по доступным данным, характеризуется убытками. Однако это не помешало БПХ приобрести актив, который в 2021 году стоил $1 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Компания «Башкирский промышленный холдинг» (БПХ) приобрела «Сибантрацит», который является крупнейшим в мире производителем и экспортером антрацита. Об этом 15 ноября сообщила угольная компания.

В заявлении сказано, что БПХ выступает в качестве долгосрочного стратегического инвестора. Руководство угольной компании передано прежней команде топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым.

Акционеры компании ЭЛСИ приняли решение о продаже предприятий сибирского дивизиона инвестору ООО «Башкирский промышленный холдинг», чтобы сосредоточить все ресурсы на развитии Эльгинского угольного комплекса, говорится в заявлении продавцов. Продажа «Сибантрацита» позволит увеличить пропускную способность Тихоокеанской железной дороги с 30 млн до 50 млн тонн угля в год и вырастить до 50 млн тонн в год перевалочные мощности порта «Эльга». ЭЛСИ сконцентрируется на развитии добычи и переработке высококачественного премиального коксующего эльгинского угля.

«По итогам принятого решения уровень добычи и на месторождении достигнет 50 млн тонн в год. Такое интенсивное развитие требует колоссальных ресурсов и мощностей, в связи с этим было принято решение о продаже сибирских активов»,— сообщили в ЭЛСИ.

Компания БПХ неизвестна рынку. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами БПХ являются Олег Поляков (71%), Ваник Ванунц (20%) и Алла Зотова (9%). Все доли заложены в Мособлбанке по договору от 10 ноября 2023 года. Компания, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», никогда не имела прибыли, а прошлый год закончила с убытком 10 млн руб. Однако это ей не помешало 14 ноября приобрести 99,99% ООО «АП Развитие» (0,010% записаны на господина Ванунца). На «АП Развитие» консолидированы активы «Сибантрацита».

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в мире производитель и экспортер высококачественного антрацита Ultra High Grade, а также других металлургических углей и PCI. В 2022 году объем добычи составил 24,55 млн тонн.

В группу входят ведущие угольные компании Новосибирской области — АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный» (производители антрацита), крупные производители угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский», ООО «Разрез Верхнетешский». В 2023 году были приобретены лицензии еще на два участка в Кузбассе — ООО «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».

«Сибантрацит» был продан структурам Альберта Авдоляна в 2021 году. Стоимость сделки составляла $1 млрд. На тот момент владельцами угольной компании стали господин Авдолян (70%) и Максим Барский (30%). Затем Альберт Авдолян выкупил долю Максима Барского, партнерами по «Сибантрациту» стали Сергей Адоньев (31,67%) и Александр Исаев (31,66%). У Альберта Авдоляна осталось 36,67%. После ввода санкций США Сергей Адоньев вышел из проекта, а Александр Исаев и Альберт Авдолян разделили акции по 50%.

Евгений Зайнуллин