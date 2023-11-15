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Франция выдала ордер на арест президента Сирии Башара Асада

Франция выдала международный ордер на арест сирийского президента Башара Асада. Его обвиняют в использовании химического оружия в 2013 году, передает газета Le Monde.

Фото: Abdulla Al Neyadi / UAE Presidential Court / Reuters

Фото: Abdulla Al Neyadi / UAE Presidential Court / Reuters

Всего по делу о применении химоружия было выдано четыре ордера на арест. Помимо сирийского президента обвинения предъявлены его брату Махеру Асаду, командующему Республиканской гвардией Сирии, и двум генералам. Они обвиняются в преступлениях против человечества.

Впервые обвинения из-за применения химического оружия в адрес правительства Башара Асада были выдвинуты еще в декабре 2012 года. Тогда в результате химатаки в пригороде города Эль-Байда погибли шесть человек. 21 августа 2013-го в густонаселенном районе Дамаска было использовано химическое оружие. Тогда в Восточной Гуте из-за действия нервно-паралитического газа зарин погибли от 300 до 1700 человек. Сирийские власти и оппозиция отвергали обвинения в случившемся и переложили ответственность друг на друга.

Александра Горошилова

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