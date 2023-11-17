Родина и сопутствующие расходы

В этом году в пик туристического сезона, который длится с мая по сентябрь, расходы россиян на отдых внутри страны выросли почти на треть год к году. На дорогу и гостиницу они потратили на 37% больше, а сопутствующие расходы увеличились на 19%. Причиной этому — рост цен почти на все услуги. Это, не исключают эксперты, будет сдерживать увеличение объемов внутреннего туризма в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Расходы туристов на путешествия по России в мае—сентябре выросли на 31% год к году, говорится в совместном исследовании «СберИндекса», Anex Tour и OneTwoTrip. Это произошло за счет общего увеличения числа путешествий по стране на 9,9% год к году и ростом на 21% трат на человека. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин оценивает рост внутреннего туризма на 10%. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит о 5–6%. «Есть регионы, где мы видели рост, но есть и показавшие снижение — например, Крым»,— поясняет он. Эксперт добавляет, что в летнем сезоне в этом году турпоток в Краснодарский край вырос только на 1,5–2%, что вряд ли «можно считать успешной динамикой».

Расходы туристов заметно увеличились за счет роста цен, не сомневается господин Ромашкин. В общей сложности за май—сентябрь на поездки по стране по картам Сбербанка 40,1 млн туристов потратили 840 млрд руб. Расходы на проживание и дорогу, составляющие 72% бюджета поездки, год к году выросли на 37%. Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения в среднем по стране летом, по данным Ostrovok.ru, составила 4,7 тыс. руб., рост на 12% год к году. Средний чек бронирования вырос на 17%, до 13,2 тыс. руб. за три ночи. На железнодорожные билеты россияне, по подсчетам OneTwoTrip, потратили в среднем 7,1 тыс. руб., или на 2,9% больше год к году, а авиаперелет подорожал на 7,5%, до 7,2 тыс. руб. в одну сторону.

Сопутствующие траты россиян в путешествиях по стране год к году увеличились на 19%, отмечается в исследовании. Из общей суммы этих трат 36% туристы направили на покупку продуктов, 21% — на походы в кафе и рестораны, 12% — на услуги медицины и красоты, 11% — на одежду и обувь, при этом на развлечения и спорт во время отпуска — всего 4%. Впрочем, представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов говорит, что не все траты путешественников в регионах проходят через терминалы.

Больше всего трат, говорится в исследовании, туристы совершают в Краснодарском крае (16,3% от общего объема), Москве (12,4%), Санкт-Петербурге (8,7%), Подмосковье (8,2%). Но самый заметный прирост средств туристов в прошедшем летнем сезоне, по данным «СберИндекса», наблюдался в Мурманской области (на 45% год к году), Дагестане (на 44%), Ненецком автономном округе (на 38,8%), Сахалинской области (на 36%), Ингушетии (на 35,4%). Рост расходов указывает на рост потока и развитие туристических предложений, замечают аналитики.

Хотя в этом году, как и год назад, большая часть россиян проводила летние отпуска внутри страны, в 2023 году наблюдается восстановление спроса на выездных направлениях. Согласно OneTwoTrip, доля билетов за рубеж в общем объеме бронирований в мае—сентябре выросла на 40% год к году, до 15,2%. Наиболее востребованы у россиян Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Китай и постсоветские страны. Рост активности произошел при снижении на 17% средней стоимости перелета за рубеж, до 18,6 тыс. руб. в одну сторону, по данным OneTwoTrip.

Дмитрий Горин отмечает, что на международные авиаперевозки сейчас приходится уже около 30% пассажиропотока. Восстановление спроса на зарубежные направления, по мнению эксперта, создает конкуренцию внутренним, но достаточно ограниченную. «Увеличения числа поездок за рубеж хотя бы до уровня 2019 года мы пока не ждем»,— говорит он. Сергей Ромашкин тоже не переоценивает конкуренцию с выездными рынками, но опасается, что негативное влияние на внутренний спрос окажет рост цен. «Мы видели пример Турции, когда резкое увеличение стоимости путешествий привело к отказу части россиян от поездок в эту страну, то же самое может произойти и с Россией»,— отмечает он. Однако директор Центра финансовой аналитики Михаил Матовников видит потенциал для дальнейшего роста внутреннего туризма за счет развития инфраструктуры и роста заработных плат в отдельных отраслях.

Александра Мерцалова