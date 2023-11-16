В Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома

В Астрахани обрушились целиком два подъезда пятиэтажного дома, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Региональное МЧС сообщило ТАСС, что после обрушения из здания были эвакуированы 213 человек, в том числе 37 детей. Они перевезены в три пункта временного размещения на базе школ. По неподтвержденным данным Telegram-канала Shot, в результате обрушения погибла пожилая женщина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Игоря Бабушкина Фото: Telegram-канал Игоря Бабушкина

Согласно сообщению ГУ МЧС по Астраханской области, в доме произошло обрушение перекрытий с пятого по первый этажи третьего и четвертого подъездов дома по адресу: площадь Вокзальная, 1А. По данным МЧС, обрушение произошло из-за трещины в наружной стене дома. «РИА Новости» со ссылкой на региональный следственный комитет сообщили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Telegram-канал Shot сообщал, что пострадавших в результате обрушений нет, поскольку все жители покинули здание после сообщений о трещине. Позднее каналы Shot и Mash сообщили, что спасатели обнаружили под завалами тело пожилой женщины, которая не успела спуститься с пятого этажа после объявления эвакуации.

По данным телеканала «РЕН ТВ», в результате обрушений пострадали 20 квартир. Telegram-канал «Осторожно, новости» отмечает, что на месте происшествия была объявлена «минута тишины», чтобы спасатели могли услышать, есть ли звуки под завалами. В настоящее время неизвестно, остались ли под завалами люди. «Многие плачут и звонят родственникам. Вокруг реанимация, пожарки. Все произошло совсем рядом с самым крупным ТЦ ''Ярмарка'', поэтому зевак очень много»,— передает «Осторожно, новости» слова одного из очевидцев.

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