В деле об убийстве Анны Политковской остался один сиделец

Как стало известно “Ъ”, из всех фигурантов уголовного дела о совершенном в октябре 2006 года убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, получивших различные сроки лишения свободы, в колонии остался лишь приговоренный к пожизненному заключению исполнитель преступления Рустам Махмудов. Последним на свободу вышел бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов, который получил 20 лет, но в 2022 году подписал контракт с Минобороны, отправился в зону СВО, получил ранение, был помилован указом президента и вновь вернулся на военную службу. Двое осужденных по делу об убийстве умерли, не дождавшись освобождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуранты дела об убийстве Анны Политковской Рустам Махмудов (слева) и Сергей Хаджикурбанов в Московском городском суде (июнь 2014 года)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фигуранты дела об убийстве Анны Политковской Рустам Махмудов (слева) и Сергей Хаджикурбанов в Московском городском суде (июнь 2014 года)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” адвокат Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик, после осуждения подзащитного в 2014 году он периодически поддерживал связь с его родными, которые продолжали настаивать на невиновности бывшего милиционера. «Я общался периодически с его родней, но в 2022 году Сергей Хаджикурбанов, как говорится, пропал с радаров, и все забеспокоились,— сообщил адвокат.— Родственники попытались выяснить, что с ним случилось, и узнали, что после начала СВО на Украине он подписал контракт с Министерством обороны и ушел воевать. Насколько мне известно, предложение о службе Сергею поступило практически сразу после начала боевых действий». Адвокат считает, что свою роль сыграло то обстоятельство, что, работая в системе борьбы с организованной преступностью МВД, Сергей Хаджикурбанов принимал участие в первой и второй чеченских кампаниях, за что имел правительственные и ведомственные награды.

Господин Михальчик подтвердил появившиеся в СМИ сообщения о том, что в зоне боевых действий Сергею Хаджикурбанову предложили должность командира отделения разведки, где тот «выполнял с другими бойцами специфические задачи».

Точную должность, занимаемую сейчас в войсках бывшим оперативником, адвокат назвать затруднился.

Что касается помилования его бывшего подзащитного, то Алексей Михальчик считает, что Сергей Хаджикурбанов его полностью заслужил. «Еще до истечения первого контракта с Минобороны Сергей попал под обстрел и был ранен, после чего проходил лечение в госпитале,— пояснил он.— Так что можно сказать, что он действительно искупил свою вину кровью». Адвокат считает показательным тот факт, что после выздоровления Сергей Хаджикурбанов не только вернулся в строй, но по истечении первого контракта продлил его еще на год».

Господин Михальчик и сейчас настаивает на непричастности Сергея Хаджикурбанова к убийству Анны Политковской.

«На процессе Дмитрий Павлюченков (один из фигурантов расследования.— “Ъ”) дал показания, что Сергей передавал ему деньги на организацию слежки за журналисткой,— заметил адвокат.— Но никаких подтверждений этому следствие не нашло, были только слова Павлюченкова. Не было доказательств и того, что мой подзащитный якобы был организатором самого убийства, никаких доказательств не было. Так что после помилования Сергея, можно сказать, справедливость восторжествовала».

Фотогалерея Дело об убийстве Анны Политковской Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Журналистка Анна Политковская в 1982-1993 годах работала в газетах «Известия», «Воздушный транспорт», «Мегаполис-Экспресс», в творческом объединении «Эскарт», издательстве «Паритет» Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото С 1999 года работала в «Новой газете». Неоднократно посещала зоны боевых действий и лагеря беженцев на Северном Кавказе. В октябре 2002 года Анна Политковская участвовала в переговорах с террористами в театральном центре на Дубровке (на фото), где шел мюзикл «Норд-Ост» Фото: Ivan Sekretarev / AP Активно занималась правозащитной деятельностью. Написала несколько книг, среди которых «Путешествие в ад. Чеченский дневник», «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала», «Чечня: Позор России» Фото: Юрий Машков / ТАСС 7 октября 2006 года Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома на Лесной улице в Москве. Рядом с телом был обнаружен пистолет Макарова и четыре гильзы. 10 октября она была похоронена на столичном Троекуровском кладбище Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Изначально одной из главных версий убийства Анны Политковской стала ее профессиональная деятельность. В августе 2007 года Генпрокуратура заявила об аресте десяти подозреваемых в причастности к преступлению

На фото: цветы у дома, где жила и была убита журналистка Фото: Коммерсантъ / Павел Головкин / купить фото 27 августа 2007 года генпрокурор Юрий Чайка объявил об аресте 10 подозреваемых. Обвинения в итоге предъявили уроженцам Чечни братьям Ибрагиму (на фото слева) и Джабраилу (справа) Махмудовым. По версии следствия, они помогали убийце. Еще одним задержанным стал экс-сотрудник столичного УБОПа Сергей Хаджикурбанов Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин / купить фото В ходе прений обвинение заявляло о причастности к убийству чеченца Лом-Али Гайтукаева (дядя Махмудовых). Он был также задержан Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников 19 февраля 2008 года обвиняемые были оправданы присяжными и освобождены из-под стражи, но позже Военная коллегия Верховного суда по ходатайству Генпрокуратуры отменила оправдательный приговор из-за «многочисленных нарушений»

На фото: Ибрагим Махмудов (слева), Сергей Хаджикурбанов (второй слева) и Джабраил Махмудов (справа) Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин / купить фото В августе 2011 года по подозрению в организации убийства был задержан и арестован бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков (справа). Он заключил сделку со следствием и назвал одним из заказчиков убийства бизнесмена Бориса Березовского. 14 декабря 2012 года Мосгорсуд приговорил Павлюченкова к 11 годам Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото 24 июля 2013 года в Мосгорсуде началось новое рассмотрение дела Гайтукаева, Махмудовых и Хаджикурбанова, но 14 ноября коллегия присяжных была распущена. 27 января 2014 года рассмотрение дела возобновилось На фото: обвиняемые Рустам Махмудов (слева) и Сергей Хаджикурбанов Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото 20 мая 2014 года присяжные признали виновными всех фигурантов дела. Снисхождение, как решили народные заседатели, заслужил только один из подсудимых Ибрагим Махмудов (на фото слева), который, по версии СКР, следил за журналисткой Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото В июне 2014 года Мосгорсуд вынес приговор. На скамье подсудимых оказалась почти вся цепочка исполнителей преступления (слева направо): киллер Рустам Махмудов, организатор убийства Лом-Али Гайтукаев, бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, Джабраил Махмудов и Ибрагим Махмудов. Киллер и организатор получили пожизненные сроки. Остальным было присуждено от 12 до 20 лет лишения свободы. Имя заказчика преступления так и не было названо Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото 14 ноября 2023 года стало известно, что бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, осужденный на 20 лет за организацию убийства Политковской, был помилован за участие в военной операции на Украине Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев Следующая фотография 1 / 13 Журналистка Анна Политковская в 1982-1993 годах работала в газетах «Известия», «Воздушный транспорт», «Мегаполис-Экспресс», в творческом объединении «Эскарт», издательстве «Паритет» Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото С 1999 года работала в «Новой газете». Неоднократно посещала зоны боевых действий и лагеря беженцев на Северном Кавказе. В октябре 2002 года Анна Политковская участвовала в переговорах с террористами в театральном центре на Дубровке (на фото), где шел мюзикл «Норд-Ост» Фото: Ivan Sekretarev / AP Активно занималась правозащитной деятельностью. Написала несколько книг, среди которых «Путешествие в ад. Чеченский дневник», «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала», «Чечня: Позор России» Фото: Юрий Машков / ТАСС 7 октября 2006 года Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома на Лесной улице в Москве. Рядом с телом был обнаружен пистолет Макарова и четыре гильзы. 10 октября она была похоронена на столичном Троекуровском кладбище Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Изначально одной из главных версий убийства Анны Политковской стала ее профессиональная деятельность. В августе 2007 года Генпрокуратура заявила об аресте десяти подозреваемых в причастности к преступлению

На фото: цветы у дома, где жила и была убита журналистка Фото: Коммерсантъ / Павел Головкин / купить фото 27 августа 2007 года генпрокурор Юрий Чайка объявил об аресте 10 подозреваемых. Обвинения в итоге предъявили уроженцам Чечни братьям Ибрагиму (на фото слева) и Джабраилу (справа) Махмудовым. По версии следствия, они помогали убийце. Еще одним задержанным стал экс-сотрудник столичного УБОПа Сергей Хаджикурбанов Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин / купить фото В ходе прений обвинение заявляло о причастности к убийству чеченца Лом-Али Гайтукаева (дядя Махмудовых). Он был также задержан Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников 19 февраля 2008 года обвиняемые были оправданы присяжными и освобождены из-под стражи, но позже Военная коллегия Верховного суда по ходатайству Генпрокуратуры отменила оправдательный приговор из-за «многочисленных нарушений»

На фото: Ибрагим Махмудов (слева), Сергей Хаджикурбанов (второй слева) и Джабраил Махмудов (справа) Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин / купить фото В августе 2011 года по подозрению в организации убийства был задержан и арестован бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков (справа). Он заключил сделку со следствием и назвал одним из заказчиков убийства бизнесмена Бориса Березовского. 14 декабря 2012 года Мосгорсуд приговорил Павлюченкова к 11 годам Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото 24 июля 2013 года в Мосгорсуде началось новое рассмотрение дела Гайтукаева, Махмудовых и Хаджикурбанова, но 14 ноября коллегия присяжных была распущена. 27 января 2014 года рассмотрение дела возобновилось На фото: обвиняемые Рустам Махмудов (слева) и Сергей Хаджикурбанов Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото 20 мая 2014 года присяжные признали виновными всех фигурантов дела. Снисхождение, как решили народные заседатели, заслужил только один из подсудимых Ибрагим Махмудов (на фото слева), который, по версии СКР, следил за журналисткой Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото В июне 2014 года Мосгорсуд вынес приговор. На скамье подсудимых оказалась почти вся цепочка исполнителей преступления (слева направо): киллер Рустам Махмудов, организатор убийства Лом-Али Гайтукаев, бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, Джабраил Махмудов и Ибрагим Махмудов. Киллер и организатор получили пожизненные сроки. Остальным было присуждено от 12 до 20 лет лишения свободы. Имя заказчика преступления так и не было названо Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото 14 ноября 2023 года стало известно, что бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, осужденный на 20 лет за организацию убийства Политковской, был помилован за участие в военной операции на Украине Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев Смотреть

Напомним, что Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в Москве на Лесной улице в лифте собственного дома. По результатам расследования бывший сотрудник оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, который, по материалам дела, организовал слежку за госпожой Политковской, в 2012 году был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. В 2014 году пожизненные сроки получили организатор убийства Лом-Али Гайтукаев и его племянник Рустам Махмудов, стрелявший в журналистку. Братья последнего Ибрагим и Джабраил Махмудовы, которые также следили за журналисткой, получили 12 лет и 13 лет 6 месяцев колонии строгого режима соответственно.

В 2017 году Лом-Али Гайтукаев скончался в тюремной больнице в Вологде. Также не дожил до освобождения один из его племянников — Ибрагим. А Джабраил Махмудов и Дмитрий Павлюченков уже вышли на свободу. Причем последний, как заметил его адвокат Карен Нерсисян, трудоустроился и работает «в мирной профессии — строителем».

Заказчик убийства Анны Политковской до сих пор не установлен.

Алексей Соковнин