В деле об убийстве Анны Политковской остался один сиделец
Один из фигурантов служит в зоне СВО, остальные также освободились или уже умерли
Как стало известно “Ъ”, из всех фигурантов уголовного дела о совершенном в октябре 2006 года убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, получивших различные сроки лишения свободы, в колонии остался лишь приговоренный к пожизненному заключению исполнитель преступления Рустам Махмудов. Последним на свободу вышел бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов, который получил 20 лет, но в 2022 году подписал контракт с Минобороны, отправился в зону СВО, получил ранение, был помилован указом президента и вновь вернулся на военную службу. Двое осужденных по делу об убийстве умерли, не дождавшись освобождения.
Фигуранты дела об убийстве Анны Политковской Рустам Махмудов (слева) и Сергей Хаджикурбанов в Московском городском суде (июнь 2014 года)
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
Как рассказал “Ъ” адвокат Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик, после осуждения подзащитного в 2014 году он периодически поддерживал связь с его родными, которые продолжали настаивать на невиновности бывшего милиционера. «Я общался периодически с его родней, но в 2022 году Сергей Хаджикурбанов, как говорится, пропал с радаров, и все забеспокоились,— сообщил адвокат.— Родственники попытались выяснить, что с ним случилось, и узнали, что после начала СВО на Украине он подписал контракт с Министерством обороны и ушел воевать. Насколько мне известно, предложение о службе Сергею поступило практически сразу после начала боевых действий». Адвокат считает, что свою роль сыграло то обстоятельство, что, работая в системе борьбы с организованной преступностью МВД, Сергей Хаджикурбанов принимал участие в первой и второй чеченских кампаниях, за что имел правительственные и ведомственные награды.
Господин Михальчик подтвердил появившиеся в СМИ сообщения о том, что в зоне боевых действий Сергею Хаджикурбанову предложили должность командира отделения разведки, где тот «выполнял с другими бойцами специфические задачи».
Точную должность, занимаемую сейчас в войсках бывшим оперативником, адвокат назвать затруднился.
Что касается помилования его бывшего подзащитного, то Алексей Михальчик считает, что Сергей Хаджикурбанов его полностью заслужил. «Еще до истечения первого контракта с Минобороны Сергей попал под обстрел и был ранен, после чего проходил лечение в госпитале,— пояснил он.— Так что можно сказать, что он действительно искупил свою вину кровью». Адвокат считает показательным тот факт, что после выздоровления Сергей Хаджикурбанов не только вернулся в строй, но по истечении первого контракта продлил его еще на год».
Господин Михальчик и сейчас настаивает на непричастности Сергея Хаджикурбанова к убийству Анны Политковской.
«На процессе Дмитрий Павлюченков (один из фигурантов расследования.— “Ъ”) дал показания, что Сергей передавал ему деньги на организацию слежки за журналисткой,— заметил адвокат.— Но никаких подтверждений этому следствие не нашло, были только слова Павлюченкова. Не было доказательств и того, что мой подзащитный якобы был организатором самого убийства, никаких доказательств не было. Так что после помилования Сергея, можно сказать, справедливость восторжествовала».
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Дело об убийстве Анны Политковской
Напомним, что Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в Москве на Лесной улице в лифте собственного дома. По результатам расследования бывший сотрудник оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, который, по материалам дела, организовал слежку за госпожой Политковской, в 2012 году был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. В 2014 году пожизненные сроки получили организатор убийства Лом-Али Гайтукаев и его племянник Рустам Махмудов, стрелявший в журналистку. Братья последнего Ибрагим и Джабраил Махмудовы, которые также следили за журналисткой, получили 12 лет и 13 лет 6 месяцев колонии строгого режима соответственно.
В 2017 году Лом-Али Гайтукаев скончался в тюремной больнице в Вологде. Также не дожил до освобождения один из его племянников — Ибрагим. А Джабраил Махмудов и Дмитрий Павлюченков уже вышли на свободу. Причем последний, как заметил его адвокат Карен Нерсисян, трудоустроился и работает «в мирной профессии — строителем».
Заказчик убийства Анны Политковской до сих пор не установлен.