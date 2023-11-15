Минпросвещения рвется в бой

Российские старшеклассники в обязательном порядке будут изучать на уроках азы современного общевойскового боя, а также способы боевого применения беспилотных летательных аппаратов. Соответствующие корректировки Минпросвещения намеревается внести в курс основ безопасной жизнедеятельности (ОБЖ), который с 1 сентября следующего года станет называться «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). В Минпросвещения “Ъ” не ответили, как будут именно формировать представление школьников об общевойсковом бое. Источник, близкий к ведомству, считает, что «формулировка использована как обобщающее слово», а «учить воевать детей, конечно, не будут». О необходимости «строго подойти к формированию содержания», чтобы не нарушить требования ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», предупреждают и юристы. «Сейчас нередко в кабинетах нет даже противогазов, а беспилотники дети точно только на картинке и увидят»,— отмечают опрошенные “Ъ” преподаватели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школьные программы НВП и ОБЖ реформируются под воздействием вызовов времени, полагают российские педагоги

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Школьные программы НВП и ОБЖ реформируются под воздействием вызовов времени, полагают российские педагоги

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В среду Минпросвещения выложило для общественного обсуждения поправки к образовательным стандартам основного и среднего образования. Документ закрепляет переименование школьного предмета «Основы безопасной жизнедеятельности» в «Основы безопасности и защиты Родины», а также предъявляет новые требования к освоению дисциплины. В частности, программа для учеников 10–11-х классов теперь должна отражать «сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки (включая общевоинские уставы, строевую, тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовки); овладение знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием». Более того, новые стандарты подразумевают и «сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». Помимо усиления блока начальной военной подготовки в общеобразовательной программе, Минпросвещения занято и разработкой стандартов к факультативам по НВП (знания будут преподаваться на углубленном уровне).

Напомним, летом 2023 года Госдума приняла поправки к закону «Об образовании», которые и предусматривали переименование ОБЖ в ОБЗР и усиление блока НВП.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, еще летом 2022 года заявлявший, что изменений в программы по ОБЖ не планируется, счел тогда перемены необходимыми: «Школьная программа всегда должна отвечать вызовам времени. Она регулярно обновляется, чтобы у ребят были самые актуальные знания. Этот процесс затрагивает и блоки по начальной военной подготовке, что само по себе не ново для нашей школьной программы». А в ноябре господин Кравцов, общаясь с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, заметил, что в республике сильно патриотическое воспитание и «этот опыт будет важен и полезен в рамках создания новых программ по "Основам безопасности и защиты Родины"».

В Минпросвещения “Ъ” не дали оперативного объяснения, каким образом будут формировать представление старшеклассников о «современном общевойсковом бое». Источник, близкий к ведомству, объяснил в разговоре с “Ъ”, что «эта формулировка использована как обобщающее слово для разных видов боев», а такие знания необходимы, «чтобы у учеников было представление, какими способами в современном мире ведется война, ведь только тогда они смогут понимать, как защитить себя и своих близких». Собеседник добавил, что «учить воевать детей, конечно, не будут».

Член рабочей группы по парламентскому контролю за разработкой ОБЗР депутат Яна Лантратова (СРЗП) также заверяет, что «детей не будут учить воевать»: «Они получат навыки, которые помогут им сориентироваться в чрезвычайной ситуации. Будем надеяться, что это им и не пригодится». Госпожа Лантратова, комментируя технические детали, заметила, что «Минпросвещения занимается инвентаризацией учебных кабинетов, поэтому с этим не должно быть проблем, а вот учителей пока не хватает». Она добавила, что «желающие, в том числе и участники СВО» могут пройти переподготовку и начать преподавать предмет.

Ст. 5 федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрещает распространение среди детей информации, «обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающей осуществлять насильственные действия по отношению к людям», напоминает партнер юридического агентства «Правовое содействие» Алексей Винокуров. В этой связи господин Винокуров обращает внимание, что составителям учебного курса «придется строго подойти к формированию содержания», чтобы не нарушить требования закона: «Программа не должна содержать сцены насилия, учитывая, например, распространенность в сети нечеловеческого контента, связанного с применением БПЛА, когда идет охота даже за отдельными бойцами». Впрочем, по мнению адвоката, «сформировать представление об общевойсковом бое возможно и без описания способов убить противника».

«Многое зависит от деталей — как именно учебная программа будет разработана и как будут расставлены акценты»,— поддерживает директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева, добавляя, что программа «может быть оправданной с правовой точки зрения при условии строгого соблюдения законов и акцентировании внимания на гуманных аспектах использования технических средств». В пример госпожа Яковлева приводит использование БПЛА в разведке и при эвакуации раненых, когда «грамотное применение таких технических средств может сохранять жизни людей».

«Если раньше на уроках разбирали автомат Калашникова, то сегодня в духе времени изучать БПЛА. Главное, чтобы не изучали способы летального применения, не демонстрировались сцены насилия, влияющие на неокрепшую детскую психику»,— замечает юрист.

Руководитель городского методического объединения учителей ОБЖ Челябинска Владимир Баклунин замечает, что программа ОБЖ исторически реформируется вызовами времени. «В СССР главной угрозой считали оружие массового поражения потенциального противника, поэтому отрабатывались массовые передвижения из "зоны поражения",— рассказывает эксперт.— На этом фоне было принято решение ввести в школьную программу предмет НВП: на уроках надевали противогазы, разбирали автоматы, девушки учились накладывать повязки при ранении. После распада СССР в странах СНГ увидели, что в обществе нарастают другие опасности: экстремизм, терроризм, в среде наркоманов растет число ВИЧ-положительных. И в школах ввели предмет ОБЖ, который, помимо подготовки к армии, имеет целью и профилактику ЗОЖ, отработку алгоритмов действий при ЧС и т. д.». Однако предмет из-за этого оказался перегружен, а квалифицированных преподавателей и технического обеспечения критически не хватает: «ОБЖ ведут либо бывшие военные, которые обучают, как в СССР, маршировать, надевать противогазы, либо бывшие врачи/медсестры, которые изучали первую помощь еще в университете». Появление модуля про БПЛА методист считает неуместным, «так как денег не хватает даже на бинты для изучения первой помощи». «На форуме учителей рекомендовали обращаться в центры "Авангард", которые находятся при войсковых частях, но не повезу же я детей за 150 км для проведения занятия по управлению БПЛА,— возмущается господин Баклунин.— Поэтому эту тему многие будут изучать по картинкам, как и разборку/сборку автомата АК, которых просто нет в школах».

«Большинство руководителей не воспринимают предмет как важный и финансируют его по остаточному принципу, а сельские школы в принципе его не потянут»,— поддержал коллегу преподаватель ОБЖ из Ульяновской области Марат Гиматдинов. Он выразил беспокойство и по поводу анонсированного главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым учебника по модернизированному предмету. В Госдуме обещали, что макет пособия будет готов «в марте-апреле», «регионы уже проинформированы о том, что к новому учебному году учебники будут и необходимо предусмотреть средства на их приобретение». По мнению преподавателя, в столь сжатые сроки не удастся качественно обсудить учебник с учительским сообществом, «чтобы избежать постоянных глупых ошибок».

Полина Ячменникова, Александр Воронов