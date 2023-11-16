Трудовым отношениям добавляют подозрительности

Минтруд планирует расширить перечень индикаторов, свидетельствующих о нарушении компаниями прав работников. Речь идет о выявлении случаев выплаты заработной платы ниже МРОТ и о сокращении отчислений в Социальный фонд более чем наполовину при отсутствие кадровых изменений. По мнению экспертов, расширение перечня может свидетельствовать о возможной скорой отмене моратория на плановые трудовые проверки бизнеса, введенного на период до 2030 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минтруд хочет сделать связь между трудом и его оплатой более прозрачной

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Минтруд хочет сделать связь между трудом и его оплатой более прозрачной

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Перечень индикаторов, которые могут свидетельствовать о нарушении трудовых прав россиян, может быть вновь расширен, следует из проекта ведомственного акта, размещенного Минтрудом на портале regulation.gov.ru.

Действующий перечень был утвержден приказом ведомства два года назад, а затем в марте этого года был расширен. Сейчас в нем четыре пункта, описывающих ситуации в организации, при возникновении которых Роструд может принять решение о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия. Это, в частности, принятие судом заявления о признании банкротом работодателя, у которого трудятся 50 и более работников, а также отсутствие сведений от компании в информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда. Как пояснили “Ъ” в Роструде, индикаторы риска помогают инспекторам труда действовать превентивно, «выявляя нарушения и восстанавливая трудовые права, не дожидаясь обращений работников».

Подготовленные Минтрудом изменения добавляют в действующий перечень еще два индикатора. Первый будет касаться выявления признаков выплаты заработной платы ниже МРОТ путем соотнесения фонда оплаты труда и количества работников в компании. Второй индикатор отследит отсутствие кадровых изменений при сокращении отчислений в Социальный фонд на 50%.

Управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина объясняет расширение перечня тем, что надзорные органы «хотят еще внимательнее смотреть на финансовую, самую чувствительную сторону любого предприятия: на зарплаты, взносы и отчисления». Она отмечает, что в нынешних экономических реалиях компании стараются снизить затраты, используя пробелы и возможности законодательства, которые надзор может считать серыми схемами.

Пока, как сообщили “Ъ” в Роструде, число обращений в инспекции труда примерно на треть ниже, чем в прошлом году. С учетом сложившегося дефицита кадров ожидать массового прироста нарушений трудовых прав работников далее вряд ли возможно. В то же время работодатели и работники могут начать чаще договариваться о выплате серой зарплаты, если компании будут готовы делиться сэкономленными на этом средствами со своими сотрудниками.

Елена Кожемякина считает, что расширение списка индикаторов риска рынка труда выглядит как еще один сигнал о возможном возвращении плановых трудовых проверок. Напомним, практически все они были отменены до 2030 года, чтобы избавить компании от дополнительной административной нагрузки в нестабильной экономической ситуации. Ранее с предложением вернуть проверки в правительство обращалась Федерация независимых профсоюзов России. «Вполне возможно, в ближайшие месяцы индикаторы будут добавлять еще, и в конце концов власти просто примут решение о возобновлении плановых проверок. Компаниям, которые пока подпадают под мораторий, время задуматься и проверить, все ли у них в порядке. И для начала хотя бы пробежаться по чек-листам для плановой проверки. Между прочим, несмотря на мораторий, в них тоже вносят корректировки»,— отметила эксперт.

Впрочем, в Белом доме настаивают, что возврата к массовым плановым проверкам не будет и контролерам придется научиться разрабатывать индикаторы риска так, чтобы они позволяли выявлять конкретные нарушения обязательных требований. Однако оптимизацию, например, социальных взносов за счет переоформления сотрудников сервисных профессий самозанятыми выявить таким образом будет сложно из-за неопределенности границы между формальной и гибкой занятостью

Анастасия Мануйлова, Олег Сапожков