Номера приглашают в кабинеты

На портале «Госуслуги» может появиться информация о зарегистрированных на граждан сим-картах, узнал “Ъ”. По идее Минцифры, в результате каждый пользователь в личном кабинете сможет проверить, не используется ли его старый номер в мошеннических целях и не оформлены ли по паспортным данным новые номера. Инициатива призвана помочь в борьбе с телефонным мошенничеством. Но участники рынка называют механизм избыточным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минцифры предлагает создать на портале «Госуслуги» раздел о том, какие сим-карты зарегистрированы на каждого гражданина, рассказали “Ъ” собеседники на телеком-рынке. Информация будет доступна только в личных кабинетах, уточняет один из них. Сейчас эти данные есть только у операторов связи.

Инициатива должна помочь гражданам отслеживать использование их телефонных номеров в мошеннических целях, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с проектом. «Увидев в системе "Госуслуги" номер, который не используется или который был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать»,— объясняет он. В Минцифры не прокомментировали ситуацию.

Согласно текущему законодательству абонент может заблокировать сим-карту в личном кабинете оператора, через звонок ему или визит в салон связи. По закону «О связи» оператор обязан сам проверять достоверность сведений об абоненте еще до начала оказания услуг, в том числе данные о конечных пользователях, если сим-карта оформлена на юрлиц и МП. С 2021 года на портале «Госуслуги» также работает подтверждение данных о пользователе корпоративных сим-карт.

Клиенты «Вымпелкома» могут обратиться с запросом на блокировку любым способом, заверили в компании: посетить офис продаж, написать в чате мобильного приложения или в соцсетях, позвонить в колл-центр, назвать ФИО и ответить на ряд вопросов, чтобы компания могла удостовериться в том, что он действительно является владельцем номера.

В Tele2 поддерживают инициативы, которые «способствуют улучшению клиентского пути и обелению рынка мобильной связи». Там считают возможным реализовать информационную часть идеи Минцифры, но подчеркивают, что потребуется «особое внимание к безопасности баз данных клиентов». Управление номером через «Госуслуги» «требует более глубокой технической экспертизы», уточнили в Tele2. В МТС подчеркнули, что закон уже требует от операторов предоставлять абоненту сведения об оформленных на него сим-картах, поэтому «необходимо изучать технические параметры нового решения». «Полагаем, что сбор сведений на "Госуслугах" избыточен, они в любом случае должны предоставляться самим оператором и не собираться на иных ресурсах, иначе это может дать злоумышленникам дополнительный инструмент»,— считают в МТС. В «МегаФоне» отказались от комментариев.

Мошенничество с использованием подменных номеров остается одним из наиболее частых способов кражи средств в России. В 2023 году число попыток телефонного мошенничества в отношении россиян достигло 8,6 млн в сутки против 5 млн в 2022 году (см. “Ъ” от 14 июня). Для предотвращения телефонного фрода в России с января тестируется единая платформа верификации телефонных вызовов «Антифрод» Роскомнадзора. В ноябре часть операторов связи уже начали получать уведомления о штрафах за нарушение сроков интеграции с системой (см. “Ъ” от 15 ноября).

Инициатива Минцифры предполагает полноценную интеграцию «Госуслуг» с данными всех мобильных операторов, а для передачи их в режиме реального времени понадобится дополнительно обеспечить стабильную работу портала, считает СЕО Ingry.Tech Георгий Банчиков. Такая инициатива, по его мнению, может стать хорошим подспорьем к сокращению общего количества фрода, но вряд ли полностью искоренит проблему.

Собеседник “Ъ” на рынке кибербезопасности считает, что эффективнее для борьбы с фродом было бы обязать операторов выстраивать систему внутреннего контроля и лишать лицензии тех, кто не способен организовать работу безопасно. Новая же инициатива, полагает он, может привести к «перекладыванию ответственности» за нелегальное использование сим-карт на граждан.

Татьяна Исакова