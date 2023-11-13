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Коммерсантъ FM
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Глава МВД Британии отправлена в отставку после критики пропалестинских митингов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку министра внутренних дел королевства Суэллу Браверман, сообщают BBC и другие британские СМИ. Ее место, по данным The Sun, займет нынешний министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Суэлла Браверман

Суэлла Браверман

Фото: Toby Melville, Reuters

Суэлла Браверман

Фото: Toby Melville, Reuters

Как утверждают британские СМИ, господин Сунак начал процесс масштабных перестановок в правительстве. При этом Суэлле Браверман не будет предложена новая должность. Для нее это уже вторая отставка с поста министра внутренних дел. Впервые она была назначена на эту должность премьер-министром Лиз Трасс в сентябре 2022 года, но вскоре была уволена за то, что отправила официальный документ с домашнего компьютера, что запрещено правилами министерства. Шесть дней спустя она вернулась на должность министра внутренних дел уже в кабинете Риши Сунака, только что ставшего премьер-министром страны.

Отставки госпожи Браверман требовали как представители оппозиции, так и члены парламента от консервативной партии за целый ряд весьма противоречивых заявлений, включая ее слова о том, что быть бездомным — это «образ жизни». Отношения с господином Сунаком у министра испортились окончательно после того, как в ответ на едва ли не еженедельные митинги в поддержку Палестины, проходящие сейчас в Лондоне, она в минувшую среду опубликовала колонку в газете The Times. В ней она раскритиковала работу полиции, обвинив ту в «двойных стандартах» и неспособности справиться с «пропалестинскими толпами» так же, как с маршами ультраправых. Текст колонки не был согласован с министерством, при этом офис Риши Сунака просил внести в колонку правки, что было просто проигнорировано госпожой Браверман.

По мнению критиков госпожи Браверман, ее колонка в The Times о нападениях ультраправых на представителей полиции в минувшую субботу, 11 ноября. В этот день Британия отмечает один из самых главных своих праздников — День установления перемирия (в Первой мировой войне), по традиции вспоминая военнослужащих, погибших во всех войнах. После этого отставка госпожи Браверман была лишь вопросом времени.

Кирилл Сарханянц

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