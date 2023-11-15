Залы перепроданы

Рост сегмента перепродажи билетов в РФ за девять месяцев год к году составил, по оценке участников отрасли, до 50%. Рынок начал восстанавливаться от провала 2022 года, когда из-за военных действий на Украине в России массово отменялись концерты иностранных и отечественных музыкантов. Сейчас их заменили выступления оставшихся в стране артистов, стендапы и театральные постановки, объясняют владельцы сервисов. При этом в отрасли сохраняется серьезная проблема частных спекулянтов, которые перепродают билеты на маркетплейсах по завышенным ценам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Рынок перепродаж билетов в РФ начал восстанавливаться после фактического прекращения работы в прошлом году, рассказали опрошенные “Ъ” игроки и аналитики. Так, по оценке организатора международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича, за девять месяцев год к году перепродажа билетов выросла на 7–8%. Владелец билетного сервиса Portalbilet.ru Виталий Подлиннов говорит об увеличении на 15–20%. Гендиректор платформы Eticket4 Даниил Кручинин утверждает, что рост сегмента достигает 50–60%, «поскольку в прошлом году он сильно просел».

На рынке вторичной продажи билетов действуют официальные брокеры и спекулянты. Первые, как правило, зарегистрированы либо в качестве ИП, либо как ООО. Они зарабатывают на комиссии и формально не нарушают законодательство. Согласно ст. 52 ФЗ «Основы законодательства РФ о культуре», компании не имеют права устанавливать наценку на билеты больше 10% и должны заключить договор с организатором мероприятия. В противном случае перекупщика ждет штраф, равный трехкратной или пятикратной цене билета. Спекулянты работают как частные лица и устанавливают любые наценки, чаще всего продавая билеты через маркетплейсы.

В прошлом году из-за массовой отмены концертов зарубежных групп и ряда российских артистов после начала военных действий на Украине официальные перекупщики практически прекратили деятельность: число таких бизнесов, работающих как ИП или ООО, к концу июля 2022 года не превышало 20, в то время как до пандемии их насчитывалось более 300, сообщал в июле 2022-го РБК.

Сейчас сегмент начал оживать, но все равно «нет таких массовых мероприятий, которые бы сильно интересовали перекупщиков»,— выступлений зарубежных исполнителей, чемпионатов Европы по футболу, иностранных хоккейных лиг, отмечает Виталий Подлиннов. В результате многие брокеры ушли с рынка или изменили профиль, говорит он. Однако в условиях ограниченного предложения спрос на популярные мероприятия очень велик, уточняет господин Кручинин: «Sold out (полная продажа билетов) наступает очень быстро». Этим пользуются и официальные брокеры, и спекулянты.

Растет интерес к театральным постановкам, добавляет господин Подлиннов: «Мы видим, что Большой театр активно борется со спекулянтами и у него это довольно успешно получается». Так, серьезная борьба развернулась за покупку билетов на новогоднюю постановку «Щелкунчик». Пресс-служба Большого сообщала о задержании перекупщиков билетов на балет, а гендиректор театра Владимир Урин заявлял о судах с нелегальными сайтами перекупщиков, писало «РИА Новости».

При этом непонятно, как отслеживают легальность продаж билетов маркетплейсы, отмечает собеседник “Ъ” на медиарынке. По его словам, пяти разным людям могут продать один и тот же билет, а маркетплейсы до сих пор не проводят валидацию по API с билетными платформами (контракт между двумя сервисами, который позволяет обмениваться информацией об имеющихся в продаже билетах в реальном времени).

В Ozon не ответили “Ъ”. В «Юле» отказались от комментариев. В «Авито» заявили, что разрешают перепродажу только тех билетов, которые можно свободно купить без нарушения законодательства и правил организаторов: «Если видим необходимость или риски, можем принять решение о блокировке, как поступили, например, с билетами на "Щелкунчик" в Большом театре, сопоставив условия продажи через кассы театра и через частные руки».

Юлия Юрасова