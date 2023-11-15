Не сыпь нам корь на раны

В России за девять месяцев 2023 года выявили в 288 раз больше заболевших корью, чем годом ранее, следует из данных Роспотребнадзора. Эксперты объясняют стремительный рост последствиями пандемии, дефицитом вакцин от кори в России, растущими антипрививочными настроениями, а также традициями некоторых этнических и религиозных групп. В Роспотребнадзоре утверждают, что ситуация под контролем, а последние четыре месяца и вовсе имеет место «устойчивая тенденция к снижению заболеваемости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С января по сентябрь 2023 года в России выявлено 8073 случая кори — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 28 732% (в 288 раз), следует из данных Роспотребнадзора, первым обратил внимание «Медвестник». Большинство заболевших (4989 человек) — дети до 14 лет. Согласно данным статистики, нынешняя динамика заболеваемости и количество зараженных — рекорд минимум с 2015 года, когда было выявлено 862 заболевших. Показатели заболеваемости этого года вдвое выше предыдущего рекорда за последние несколько лет (в 2019 году за январь—сентябрь было зафиксировано около 4 тыс. случаев).

Увеличивается заболеваемость и другими вакциноуправляемыми инфекциями. Так, коклюш «вырос» за девять месяцев на 1096%, до 20 тыс. случаев, из них 17,4 тыс. случаев — дети до 14 лет. Заболеваемость ветряной оспой увеличилась на 18%, до 580 тыс. случаев.

В Роспотребнадзоре заявили, что в 2023 году наблюдается «очередной циклический подъем, традиционный для кори». В ряде регионов РФ рост заболеваемости отмечается преимущественно среди непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья, уточнили в пресс-службе ведомства. Так, групповые очаги заболевания в течение года наблюдались среди «цыганского населения и религиозных общин, отказывающихся от прививок». В Курской области, в частности, в июне был обнаружен очаг кори в местной общине евангельских христиан-баптистов. В Свердловской области среди заболевших 91,2% не были привиты против кори.

По всей стране с апреля 2023 года проводится подчищающая иммунизация — вакцинация непривитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых. На сегодняшний день в ходе текущей кампании привито 77,5% от числа подлежащих иммунизации, уточнили в ведомстве. «Таким образом, за последние четыре месяца отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости корью»,— сообщили в ведомстве.

Единственным способом защититься от кори является вакцинация. Согласно календарю прививок, детям делают прививку в возрасте 12 месяцев и шести лет. Взрослым старше 25 лет рекомендуют ревакцинироваться каждые десять лет. «Существует немало родителей, которые отказываются от вакцинации своего ребенка. Эти мамы и папы зачастую попадают под влияние так называемых антипрививочников, ставя под угрозу здоровье своих детей,— размышляет о причинах роста заболеваемости ведущий педиатр, заместитель главного врача клиники "Ниармедик" Регина Григорьева.— Мощная пропаганда со стороны антипрививочников является одной из основных проблем». “Ъ” рассказывал об опросе среди врачей профессионального сервиса «Актион Медицина» на тему отказа от прививок. Исследование показало, что 58% опрошенных медиков регулярно сталкиваются с нежеланием воспользоваться бесплатной вакцинацией детей в роддоме и поликлинике. 78% респондентов указали, что чаще всего отказываются от АКДС — адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины. На втором месте (42%) — проба Манту и диаскинтест. На третьем месте БЦЖ — вакцина от туберкулеза (38%). Далее следуют оральная полиомиелитная вакцина (36%) и вакцина против кори (33%). А 15% врачей ответили, что сталкивались со случаями отказов от всех этих прививок.

Регина Григорьева добавляет, что пандемия COVID-19 повлияла на снижение количества оказываемых медицинских и социальных услуг для детей. В частности, в 2020 году, приводит она данные ВОЗ, 23 млн детей не прошли вакцинацию, что на 3,7 млн больше, чем в 2019 году. Еще одна причина, по словам госпожи Григорьевой, в дефиците вакцин, который наблюдается в России уже шесть месяцев. С ней соглашается научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо: «Вспышка заболеваемости кори была вполне ожидаема на фоне дефицита вакцин. С началом санкций исчезли зарубежные вакцины, отечественная от кори, краснухи, паротита недоступна. В частных клиниках ее не найти, впрочем, как и в поликлиниках».

Данные, собранные “Ъ” в ряде регионов, подтверждают нехватку препаратов. Так, в Забайкалье вакцина от кори недоступна в некоторых городах, в частности в Чите. В региональном минздраве заверяют, что поставки вакцины в количестве более 8 тыс. доз ожидаются не позднее 25 ноября. В Ленинградской области наблюдается временный дефицит комбинированных вакцин от кори, рассказали “Ъ” в комитете по здравоохранению региона. Поставки ожидаются в ноябре—декабре. В Ставропольском крае жалобы от родителей на невозможность привить детей поступают с начала года. В краевом Минздраве еще в январе было закуплено около 40 тыс. доз вакцины против кори. В то же время, согласно календарю прививок, вакцинироваться должны около 80 тыс. человек. Особенно остро стоит вопрос о применении комбинированного препарата против кори, краснухи и паротита. Поступление этого препарата ожидается в конце ноября.

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов говорит, что производство коревых вакцин в России «идет меньшими темпами, чем раньше». «А поскольку растет заболеваемость, увеличился и спрос на этот препарат»,— поясняет господин Беспалов. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов подтверждает, что сложности с наличием тех или иных типов вакцин в отдельных медорганизациях, отмеченные в ряде регионов, были в значительной степени связаны с ростом потребности в них в 2023 году. «Однако это не могло оказать значимого влияния на эпидемическую ситуацию, сформированную в результате накопления в популяции достаточно большого количества людей, ранее не привитых против кори,— говорит господин Чуланов.— Поставки вакцин против кори в субъекты РФ осуществляются в соответствии с утвержденным планом-графиком».

Наталья Костарнова; региональная корсеть “Ъ”