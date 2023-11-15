Высокие товарно-денежные отношения

Федеральная таможенная служба (ФТС) впервые с марта 2023 года опубликовала данные о внешней торговле товарами, в том числе в страновой и отраслевой разбивке. Основным рынком для российского экспорта за три квартала стала Азия, экспорт в Европу, в основном сырьевой, упал почти на 70%. Импорт машин и оборудования за те же три квартала увеличился на 32,8% в сравнении с тем же периодом 2022 года. Среди крупных статей в этом году импорт не снижался в денежном выражении— в какой мере санкции заставили российские компании платить больше за те же товары, а в какой они переориентировались на более дешевый импорт из Азии, из данных ФТС понять нельзя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таможня представила первые данные об итогах весенне-летней импортно-экспортной кампании

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Таможня представила первые данные об итогах весенне-летней импортно-экспортной кампании

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Помимо общих показателей экспорта и импорта за девять месяцев, ФТС вчера обнародовала разбивку по основным направлениям и структуре поставок. Данные о внешней торговле были закрыты с апреля 2022 года, об их частичном возобновлении в ФТС заявили в марте этого года, но тогда были показаны лишь данные по экспорту-импорту товаров за 2022 год и за январь 2023 года, после чего публикация прекратилась. Из новых данных таможни следует, что экспорт РФ за три квартала сократился к тому же периоду 2022 года на 29,4%, до $316,9 млрд, импорт же вырос на 18,3%, до $213,3 млрд. В итоге сальдо торговли сжалось в два с половиной раза — до $103,6 млрд. В 2022 году, напомним, экспорт вырос на 14%, превысив самое высокое значение 2013 года, импорт же сократился на 9%, что обеспечило рекордно высокий профицит в размере $268,6 млрд (для сравнения: в 2021 году сальдо составило $170,1 млрд).

Переориентация поставок на азиатские рынки, как следует из данных ФТС, продолжилась. Экспорт в Европу сократился почти на 70%, до $65,3 млрд, в первую очередь из-за эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов. Поставки в Азию, напротив, выросли еще на 10%. Теперь это основной рынок для РФ — $226,6 млрд. Экспорт в Африку вырос с $10,1 млрд до $15,6 млрд. Наконец, поставки в страны Америки сократились еще почти вдвое — до $9,3 млрд.

Структура экспортных поставок отражает повышение доли неэнергетического экспорта — вывоз минеральных ресурсов на фоне действия европейского эмбарго, потолков цен на нефть и нефтепродуктов, введенных странами «семерки», и слабого спроса в первом полугодии сократился на 36,3% год к году, до $191,4 млрд. Напомним, введение «потолка» ограничило доступ к использованию зарубежных судов для транспортировки российской нефти, а переориентация на азиатские рынки привела к рекордным дисконтам российских сортов к Brent. Восстановление же глобальных цен на нефть отмечалось лишь с июля — после того как Саудовская Аравия сократила собственную добычу на 1 млн баррелей в сутки сверх квот ОПЕК+.

За три квартала сократился и экспорт химпрома (минус 37%, до $20,2 млрд). Поставки металлов упали менее значительно — на 10,1%, до $48,2 млрд, а машиностроительный экспорт сжался на 23,4% — до $15,9 млрд. Частично компенсировало это падение увеличение экспорта продукции АПК. Он вырос на 11%, до $32,3 млрд,— по пшенице, подсолнечному маслу, минтаю РФ оказалась основным мировым экспортером. По итогам прошлого сельхозгода (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) аграриям удалось вывезти из страны рекордные 60 млн тонн зерна. И в этом году рекорд может быть повторен.

ФТС не приводит данные по предыдущим периодам (кроме января), поэтому в помесячной динамике доступна лишь статистика, публикуемая ЦБ. В сентябре она указывала на рост профицита торговли с августовских $10,6 млрд до $15,3 млрд — это произошло за счет увеличения экспорта на $4 млрд, до $40 млрд. Импорт же снижается, но медленно (к августу — минус $718 млн, до $24,7 млрд). Отметим, именно улучшение торгового баланса должно было оказать поддержку рублю: курс укрепляется со второй половины октября, в том числе после введения требований обязательной продажи валютной выручки для крупных экспортеров. На этой динамике, впрочем, может сказаться новая волна снижения сырьевых цен — если этот тренд окажется устойчивым. Так, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), российский нефтеэкспорт в октябре снизился на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 7,5 млн б/с, при этом рост экспорта нефти не компенсировал снижение поставок нефтепродуктов. Выручка от экспорта упала на $25 млн — до $18,34 млрд, эффект от снижения мировых цен оказался более значительным, чем продолжающееся сокращение скидки на российские сорта по сравнению с нефтью сорта Brent. Средняя цена российских поставок в октябре снизилась с $81,8 за баррель до $80,7 за баррель. Впрочем, общие перспективы рынка в МЭА, как и в ОПЕК, оценивают оптимистично, синхронно ссылаясь на рост потребления в Китае, а также на сохранение дефицита поставок в условиях действия добровольных ограничений.

Статистика импорта РФ за три квартала 2023 года дана также в двух представлениях — страновом и отраслевом. В первом, по данным ФТС, рост импорта на 18,3% год к году за январь—сентябрь обеспечен, как и предполагалось, увеличением поставок из Азии — он превысил показатель 2022 года ($100 млрд) на 39,7% и составил $139,5 млрд. Импорт же из стран ЕС в этом году упал на дополнительные 8,7% — многочисленные пакеты санкций ЕС ничего нового в торговлю с Европой не внесли: она остается вторым по размеру макрорегионом—партнером торговли с РФ и ее экспорт в Россию за три квартала составил $59,2 млрд (значимая сумма для торгового баланса РФ и второстепенная для ЕС). Такое же падение импорта из стран Америки ($11,4 млрд, главным образом, видимо, из США: в разбивке ФТС нет Северной и Южной Америк) ничего не меняет в раскладах.

В отраслевом же измерении данные ФТС не слишком информативны. Из всего импорта в $213,3 млрд за три квартала самая крупная группа импортируемых из-за рубежа товаров — машины и оборудование, то есть предмет самых жестких санкций ЕС, США, Японии и Канады с начала военной операции РФ на Украине. Объем их импорта вырос на 32,8% и составил за три квартала рекордные $107,9 млрд. За ней идет химическая продукция. Ее ввоз в РФ увеличивался на 2,5% год к году и составил $42 млрд. Импорт металлов и металлических изделий ($14,5 млрд) вырос за тот же период на 1,3%. Ввоз в РФ текстиля и товаров этой же группы (одежда, обувь, всего — $14,8 млрд) увеличился в деньгах на 26,5%.

Отсутствие натурального измерения объемов импорта ФТС делает невозможной оценку того, в какой мере поставки в РФ растут за счет удорожания, а в какой — за счет изменения объемов поставок (в том числе возможного их роста за счет снижения технологичности или качества продукции). В любом случае существенный рост закупок машин и оборудования демонстрирует, что инвестиционные планы в РФ вполне реализуются, в том числе через импорт — учитывая, что производство инвесттоваров в России также по крайней мере не сокращалось, возросший их импорт явно не подавлял внутреннее производство.

Татьяна Едовина, Дмитрий Бутрин