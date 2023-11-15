Беспилотники слетелись на порох

Как стало известно “Ъ”, взрыв, произошедший в минувшую субботу на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске, квалифицирован как террористический акт. Расследование ведется спецуправлением центрального аппарата СКР, в производстве которого находятся уголовные дела о преступлениях, совершенных ВСУ с 2014 года в ДНР и ЛНР, а теперь и по всей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

По информации источников “Ъ”, четвертый следственный отдел управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СКР (ГСУ СКР) по факту взрыва на Тамбовском пороховом заводе возбудил уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц и повлекшем значительный ущерб (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы). Как сообщили источники “Ъ”, с места происшествия, разрушенного взрывом отдельно стоящего здания площадью более 300 кв. м, были изъяты колесики, фрагмент двигателя, карбюратор, шасси и проч., из которых, предположительно, состоял беспилотник, использованный для атаки на завод. Удар, судя по повреждениям, пришелся в крышу строения.

ЧП на федеральном казенном предприятии «Тамбовский пороховой завод» в городе Котовске произошло поздним вечером 11 ноября. Региональное управление МЧС тогда сообщило об оперативной ликвидации огня подразделениями пожарной охраны. Площадь возгорания составила все те же 300 кв. м. В происшествии никто не пострадал, персонал предприятия не эвакуировали. В МЧС после пожара заявили, что устанавливают его причины.

Управление ГСУ СКР, возбудившее дело о теракте, расследует все значительные преступления, совершенные с использованием беспилотников и ракет на территории России. “Ъ” рассказывал, что с 2014 года в его производстве находится масштабное уголовное дело о преступлениях, совершенных сотрудниками вооруженных сил Украины, СБУ и участниками националистических формирований в Донбассе. Раньше дело носило кодовое название «Война», а после включения в него материалов о преступлениях в других регионах России расследование, по некоторым данным, переименовали в «Обстрелы». Известно, например, что одним из его эпизодов стал прилет украинского беспилотника в жилой многоквартирный дом в Воронеже на улице Белинского 9 июня, в результате которого помимо новой многоэтажки были повреждены и расположенные рядом частные дома и пострадали три человека. В городе тогда был введен режим ЧС, а материалы, собранные в областном центре, передали в Москву, где управление по расследованию военных преступлений и возбудило дело о теракте.

При этом следует отметить, что пожары и взрывы на пороховом заводе стали не только следствием действий террористов. В июне на предприятии при демонтаже оборудования для пироксилина произошел взрыв, который привел к гибели пяти сотрудников подрядной организации, проводившей работы. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Местные власти заявляли, что причиной ЧП стал человеческий фактор.

А утром 14 ноября на Тамбовском пороховом заводе пожарные ликвидировали возгорание на площади 5 кв. м в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Причины его пока устанавливаются.

Сергей Толмачев, Воронеж; Николай Сергеев