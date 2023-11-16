Дэвид Кэмерон взял Украину на себя

Экс-премьер Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, несколько дней назад вернувшийся в политику в роли главы МИДа, первым же зарубежным визитом решил подать четкий сигнал о приоритетах Форин-офиса под его руководством. Британский политик, как стало известно 16 ноября, появился с необъявленным визитом в Киеве, где был принят президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем министр отправился в Одессу. Поездка пришлась на критический момент для Украины, когда и в США, и в Евросоюзе стали возникать трудности с дальнейшей помощью восточноевропейскому союзнику. Господин Кэмерон дал понять, что Лондон, в отличие от Вашингтона и Брюсселя, по-прежнему тверд в решимости поддерживать Киев, и постарался напомнить остальным о важности украинского кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэвид Кэмерон

Фото: Reuters Дэвид Кэмерон

Фото: Reuters

Приезд Дэвида Кэмерона в Киев вышел весьма символичным, учитывая обстоятельства и международную обстановку, в которой он проходил. О том, что перспективы дальнейшей помощи Киеву со стороны союзников полны неопределенности, в последнее время говорят представители и Украины, и Запада.

В США внутриполитическая борьба демократов и республиканцев довела до того, что главный донор Киева несколько месяцев не может согласовать дополнительное финансирование. В администрации признают: ранее выделенных денег почти не осталось, и если так продолжится, то вскоре на неопределенный период США нечего будет предложить Украине. В ЕС также не все гладко. Общесоюзное единство наталкивается на разногласия по поводу объемов и схем предоставления помощи Украине от лица объединения, а некоторые прежние инициативы — например, поставка 1 млн артиллерийских снарядов до марта 2024 года — оказываются трудновыполнимыми. На все это накладывается конфликт на Ближнем Востоке, серьезно оттянувший на себя внимание мировой общественности.

Именно в такой момент Дэвид Кэмерон, семь лет после отставки с поста премьера отдыхавший от политики и вернувшийся в нее лишь 13 ноября по просьбе нынешнего главы правительства Риши Сунака, и появился в Киеве. Необъявленный визит в украинскую столицу стал первой зарубежной поездкой нового главы британского МИДа.

И, как заверил сам господин Кэмерон, это было его персональным желанием, чтобы именно так все и вышло.

Это решение украинские власти с благодарностью оценили, а министра иностранных дел — премьерского калибра — принял Владимир Зеленский.

Оказавшись на встрече с президентом Украины, господин Кэмерон не стал затягивать с объяснениями. Выразив «восхищение силой и решимостью украинского народа», он тут же перешел к делу: «Что я хотел сказать, прибыв сюда, так это то, что мы продолжим оказывать вам моральную, дипломатическую, экономическую, но прежде всего военную поддержку, в которой вы нуждаетесь не только в этом и в следующем году, но и столько, сколько потребуется».

Таким образом британский министр постарался показать: что бы ни происходило в Вашингтоне и Брюсселе, у Лондона «особое мнение» и при нем Британия будет его выражать открыто. Он также заверил, что и другие союзники Киева продолжат оказывать ему поддержку.

Владимир Зеленский в ответ на заявление собеседника честно признался, что для него визит Дэвида Кэмерона имеет особое значение, ведь «мир сосредоточен сейчас не только на битве в Украине», а фокус внимания рассеян. «Это действительно не помогает. И мы благодарны, что Великобритания всегда поддерживала Украину»,— сказал господин Зеленский, наверняка вспомнив о временах премьера Бориса Джонсона, который с самого ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля 2022 года оказался чуть ли не главным сторонником поддержки Киева и во многом «заводилой» для других, менее решительных коллег по Западу.

Как отмечают западные СМИ, при господине Джонсоне Британия была важнейшим звеном в предоставлении помощи Украине и нередко призывала союзников действовать смелее. После отставки Бориса Джонсона летом прошлого года Лондон продолжил содействовать Киеву, но эмоциональный накал спал, а взаимодействие с Украиной приобрело более рутинный характер.

На то, что Лондон теперь сможет вернуть эмоцию в отношения с Киевом, вполне недвусмысленно намекнул Дэвид Кэмерон. Во всяком случае, на встрече с Владимиром Зеленским глава британского МИДа сам же и вспомнил былые времена премьерства господина Джонсона. «У меня были некоторые разногласия с моим другом Борисом Джонсоном, но мы знаем друг друга уже 40 лет, и его поддержка (Украины.— “Ъ”) была лучшим поступком, который он и его правительство совершили»,— сказал господин Кэмерон.

«Оружие для фронта, укрепление противовоздушной обороны, защита наших людей и критической инфраструктуры. Я благодарен Великобритании за поддержку!» — подвел итоги переговоров в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.

Помимо президента Украины Дэвид Кэмерон провел встречи с главой МИДа Дмитрием Кулебой, вице-премьером Ольгой Стефанишиной и премьером Денисом Шмыгалем.

Во время этих бесед обсуждались совместное производство вооружений, интеграция Украины в НАТО, а также восстановление экономики и инфраструктуры страны.

Примечательно, что отчет о встрече лорда Кэмерона, которым он стал несколько дней назад по просьбе господина Сунака и волею короля Карла III, с господином Зеленским был опубликован с задержкой.

По данным британских СМИ, переговоры состоялись еще в среду, 15 ноября, но из соображений безопасности о них решили не рассказывать сразу.

И хотя это было весьма редкое явление — обычно о визитах зарубежных политиков в Киев становится известно в последний момент, но практически всегда день в день, символичность и значимость приезда Дэвида Кэмерона от этого несильно пострадала. Тем более что одним Киевом он не ограничился и в четверг, 16 ноября, отправился в Одессу.

«За последние три месяца они (ВСУ.— “Ъ”) оттеснили Россию обратно в Черное море и открывают жизненно важные морские торговые пути для украинской экономики и мировых поставок продовольствия»,— сказал глава МИД Великобритании в черноморском порту. Как отметили в офисе президента Украины, во время переговоров с господином Кэмероном также обсуждалась безопасность торговли в Черном море и альтернативный «зерновой коридор», работу которого Киев пытается поддерживать после краха летом «зерновой сделки».

В Одессе же господин Кэмерон объявил о выделении Киеву £18,4 млн стерлингов (около $23 млн) гуманитарной помощи и пообещал, что Великобритания вместе с партнерами продолжит помогать Украине с экспортом продовольствия из черноморских портов. В пресс-службе МИД Великобритании отметили, что Дэвид Кэмерон стал первым британским министром, посетившим Одессу с начала полномасштабных боевых действий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: украинским властям «пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя». В Москве уверены, что чем раньше это поймут в Киеве, «тем скорее могут возникнуть предпосылки для урегулирования». По мнению господина Пескова, союзники Украины из-за отсутствия успехов ВСУ на поле боя «волнуются и начинают вибрировать».

Алексей Забродин