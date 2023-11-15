Расходы произвели перегруппировку

Законопроект о федеральном бюджете на 2024–2026 годы одобрен в среду Госдумой во втором чтении. Не меняя базовых параметров госказны, нижняя палата по договоренности с правительством распределила и перераспределила почти 7 трлн руб. расходов на ближайшие три года — с учетом уточненных на середину ноября приоритетов властей, новых результатов лоббистских усилий бюджетополучателей и понятных населению социально ориентированных поправок самих парламентариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В первом чтении проект бюджета на 2024–2026 годы был одобрен Госдумой 26 октября. Напомним, главный финансовый план на следующий год отличается от всех предыдущих резким ростом как доходов (на 22% к ожиданиям 2023 года — до 35,1 трлн руб.), так и расходов (на 16% — до 36,7 трлн руб.). После такой накачки экономики деньгами Минфин на 2025 год в рамках нормализации бюджетной политики закладывает сокращение обеих частей бюджета (см. “Ъ” от 30 сентября). Структура расходов бюджета-2024 отражает новые приоритеты: военные ассигнования будут увеличены в 1,7 раза по сравнению с этим годом и достигнут 25% всех трат. От этого пострадает содержащий госинвестиции раздел «Национальная экономика», финансирование которого немного сократится. Обслуживание государственного долга в следующем году заметно «подорожает».

Счетная палата, оценившая проект бюджета перед его первым чтением, отметила также снижение доли ассигнований на трансферты регионам и подсчитала, что в реальном выражении (то есть с учетом инфляции) расходы бюджета на образование в 2024 году сохраняются на уровне этого года, на здравоохранение — незначительно уменьшаются, а на социальную политику — увеличиваются (см. “Ъ” за 17 октября). Минфин рассчитывает, что все эти изменения, впрочем, не приведут к росту дефицита бюджета, который в следующем году запланирован на приемлемом уровне в 0,9% ВВП (1,595 трлн руб.).

При втором чтении Госдума не меняет базовых параметров бюджета, но по договоренности с правительством перебрасывает и распределяет ранее зарезервированные средства с учетом уточненных приоритетов, новых результатов лоббистских усилий ведомств и поправок самих парламентариев (преимущественно единороссов).

Кроме того, при втором чтении распределяются трансферты центра регионам — с учетом уже более актуального на середину ноября понимания запросов последних.

Всего ко второму чтению к проекту бюджета поступило 920 поправок (большей частью правительственных), 768 из них были приняты, 132 отклонены, остальные сняты. В общей сложности на три года поправками в открытой и закрытой частях бюджета перераспределено 6,7 трлн руб. Как пояснил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, в открытой части найдены средства на новые расходы на сумму 3,3 трлн руб.

Почти половина распределенного — раздача трансфертов регионам (3,2 трлн руб.). Это 97% всех субсидий, дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (остальные деньги уйдут на места по результатам конкурсных процедур).

Традиционно парламентское большинство при втором чтении смогло добавить ассигнования на понятные избирателям направления.

Например, 6 млрд руб. будут направлены на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 3 млрд увеличиваются расходы на детский отдых и оздоровление, 5 млрд руб. выделены на поддержку центра подготовки космонавтов, на 6 млрд руб. ежегодно будут увеличиваться субсидии производителям сельхозтехники, 15 млрд руб. направят на поддержку программ по приобретению населением автомобилей. Не забыты и институты развития: на 1,5 млрд руб. увеличено финансирование исследовательской деятельности фонда «Сколково», 4,5 млрд выделено в 2024 году госкорпорации ВЭБ.РФ на приоритетные инвестиционные проекты на Дальнем Востоке, 21,3 млрд руб. направятся на докапитализацию Фонда развития промышленности.

В третьем, финальном чтении проект бюджета планируется рассмотреть 17 ноября.

Вадим Вислогузов