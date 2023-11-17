Госдума одобрила федеральный бюджет на 2024—2026 годы

Государственная Дума приняла в финальном третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов.

Закон установил доходы в федеральный бюджет в 2024 году на уровне 35 трлн 065,3 млрд. руб. (19,5% ВВП). В 2025 году они составят 33 трлн 552,4 млрд. руб. (17,6% ВВП), а в 2026 году — 34 трлн 051,0 млрд. руб. (16,8% ВВП).

Прогнозируемый объем нефтегазовых доходов составит 1 трлн 821,1 млрд. руб. (1% ВВП), 1 трлн 835,7 млрд. руб. (1% ВВП) и 1 трлн 844,8 млрд. руб. (0,9% ВВП) соответственно.

В документе заложены расходы в размере 36 трлн 660,7 млрд. руб. (20,4% ВВП) на 2024 год, 4 трлн 382,8 млрд. руб. (18,0% ВВП) на 2025 год и 35 трлн 587,4 млрд. руб. (17,6% ВВП) на 2026 год.

Дефицит бюджета составит в 2024 году —1 трлн 595,4 млрд. руб. (0,9% ВВП), в 2025 г. — 830,5 млрд. руб. (0,4% ВВП), в 2026 г. —1 трлн 536,4 млрд. руб. (0,8% ВВП).

В документе указан стабильный рост ВВП в течение трех лет: на 2,3% в 2024 и 2025 годах, на 2,2% в 2026 году. Согласно закону, уровень инфляции в 2024 году не превысит 4,5%, в 2025 и 2026 годах будет держаться на уровне 4%.

Материнский капитал в 2024 году составит 630 тыс. 967,72 руб., в 2025 году — 659 тыс. 361,27 руб., в 2026 году — 685 тыс. 735,72 руб. Размер выплаты рассчитан с учетом индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Величина выплаты за второго и последующего ребенка составит в 2024 году — 833 тыс. 800,37 руб., в 2025 году — 871 тыс. 321,39 руб., в 2026 году — 906 тыс. 174,25 руб.

Установлена величина среднего прожиточного минимума на душу населения. В 2024 году прожиточный минимум составит 15 тыс. 453 руб., для трудоспособного населения — 16 тыс. 844 руб., пенсионеров — 13 тыс. 290 руб., детей —14 тыс. 989 руб.

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