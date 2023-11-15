Танки скорой помощи
Израильская армия в поисках боевиков и объектов инфраструктуры «Хамаса» вошла на территорию больницы в Газе
В ночь на среду израильская армия вошла на территорию больницы «Аш-Шифа» в Газе. Там, согласно разведывательной информации, скрывались боевики палестинского движения «Хамас». Предполагалось, что там же могут находиться заложники, угнанные с территории Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля утверждает, что проводит операцию крайне аккуратно, чтобы гражданские лица не пострадали. В армейской пресс-службе сообщили о «точечной операции против "Хамаса" в определенном районе больницы "Аш-Шифа"». Однако власти сектора Газа обвиняют Израиль в военных преступлениях. «Больницы — это не поля боя»,— заявили в ООН.
Израильские военные сообщили, что при входе на территорию больничного комплекса уничтожили группу боевиков. По версии «Хамаса», израильские солдаты убили более 30 человек, пытавшихся покинуть больницу
Фото: Israeli Defence Forces / Reuters
Практически с первых дней войны с «Хамасом», начавшейся 7 октября с нападения боевиков на израильскую территорию, представители еврейского государства утверждали, что на территории больницы «Аш-Шифа» в Газе находится главный командный пункт этого палестинского движения. Выдвигались также версии, что там же «Хамас» укрывает похищенных им в Израиле заложников.
В последовавших в течение дня сообщениях израильской армии говорилось, что при входе в больницу военные наткнулись на заложенные взрывные устройства, а также на «группу террористов», завязался бой, в ходе которого боевики были уничтожены. Кроме того, израильский беспилотник засек боевиков, вышедших из здания больницы с устройством для запуска противотанковых ракет. Израильские СМИ сообщили о пяти убитых боевиках и ранении еще нескольких.
По версии «Хамаса», израильская армия убила более 30 человек, пытавшихся покинуть больницу.
Французское агентство AFP, у которого был источник на территории «Аш-Шифы», так описывает происходившее там: «Израильские солдаты, некоторые из которых были в масках и стреляли в воздух, приказали молодым людям сдаться. Около тысячи мужчин-палестинцев, подняв руки над головой, находились в огромном дворе больницы, некоторых из них раздели догола израильские солдаты, проверявшие их на наличие оружия или взрывчатых веществ». Эту же информацию подтверждают и арабские СМИ. Корреспондент саудовского телеканала «Аль-Арабия» рассказал, что израильские силы установили в больнице камеры распознавания лиц для проверки всех эвакуирующихся.
Источники телеканала «Аль-Джазира» в «Аш-Шифе» сообщили, что израильские военные арестовали несколько человек, находившихся в больнице, «есть раненые в ходе штурма». Сообщалось также, что израильские танки размещены во дворе больницы, в некоторых ее помещениях начался пожар и был взорван склад с медикаментами.
Руководитель службы скорой помощи больницы Омар Закут в разговоре с телеканалом описал ситуацию как «трагичную».
На территории медучреждения из-за повреждения в ходе боев инфраструктуры прекратилась подача воды, наблюдается нехватка лекарств. Господин Закут также утверждал, что на территории больницы до входа израильской армии не было вооруженных людей.
Со своей стороны, пресс-служба Армии обороны Израиля уведомила, что вместе с военными в больницу вошли медицинские бригады, в составе которых есть специалисты, говорящие на арабском языке и прошедшие специальную подготовку, чтобы работать «в этой сложной и чувствительной ситуации с намерением не причинить никакого вреда гражданским лицам, используемым "Хамасом" в качестве живого щита». Сообщалось также, что на израильских танках в больницу были доставлены инкубаторы, детское питание и медикаменты.
В пресс-службе напомнили, что еще до начала операции армия неоднократно предупреждала, что «Хамас» нарушает международное право, используя больницу в военных целях. Всем, кто там находился — врачам, больным и беженцам,— предлагалось эвакуироваться на юг сектора Газа. В последние дни, когда бои велись уже в районе больницы, Израиль по несколько часов в день держал гуманитарный коридор для желающих покинуть «Аш-Шифу» и предлагал помощь в эвакуации новорожденных.
Израильские СМИ, имеющие доступ к оперативной информации, в частности, сайт Walla, подчеркивают, что за 16 часов с момента входа израильских военных в больницу там «не произошло никаких драматических событий». Walla также ссылается на высокопоставленного израильского чиновника, который заявил, что цель операции на территории «Аш-Шифы» — обнаружить туннели «Хамаса», которые, по имеющейся информации, ведут из больницы во все районы сектора Газа. Отмечается также, что военная операция проводилась лишь в определенной части медицинского комплекса, чья территория достаточно обширна и в обычное время вмещает более 3 тыс. человек (сейчас, согласно источникам «Хамаса», там находились почти 9 тыс. человек, а по данным ООН — около 2,3 тыс.).
Уже в первые часы в больнице были обнаружены командный оперативный центр «Хамас», оружие и другое военное оборудование, включая средства связи, а также разведданные.
Однако расширение операции вызывает опасения — из-за, вероятно, оставленных «Хамасом» мин-ловушек, а также укрывшихся боевиков, которые переоделись в гражданскую одежду. Поэтому было принято решение не торопиться и продвигаться постепенно. Источники Walla сообщали, что к вечеру военные покинули территорию больницы, но она осталось окруженной. Вечером пресс-служба армии сообщила, что операция в «Аш-Шифа» продолжается. Очевидно, Израиль не намерен прекращать ее, пока не выявит всю инфраструктуру «Хамаса», расположенную в больнице.
Между тем происходящее вызывает обеспокоенность международного сообщества. «Я потрясен сообщениями о военных рейдах в больнице "Аш-Шифа" в Газе. Защита новорожденных, больных, медицинского персонала и всех мирных жителей должна быть важнее других забот. Больницы — это не поле боя»,— написал на странице в соцсети X заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. «Неприемлемыми» назвала действия Израиля и Всемирная организация здравоохранения, которая потеряла связь со своими сотрудниками, находившимися на территории больницы. Возмущение ситуацией высказали также официальные власти в Палестине и Иордании, а также в некоторых западных странах. Сам «Хамас» возложил ответственность за «нападение на больницу» не только на Израиль, но и на США.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам: «Мы не поддерживаем нанесение ударов по больнице с воздуха и не хотим наблюдать стрельбу в больнице, где под перекрестный огонь попадают невинные люди, беспомощные люди, больные люди, пытающиеся получить медицинскую помощь, которую они заслуживают». В то же время, по его словам, у Вашингтона есть информация из разведывательных источников, что «Хамас» и еще одна палестинская группировка «Исламский джихад» использовали некоторые больницы в секторе Газа, в том числе «Аш-Шифу», а также туннели под ними для проведения военных операций и удержания заложников.