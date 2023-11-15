Танки скорой помощи

В ночь на среду израильская армия вошла на территорию больницы «Аш-Шифа» в Газе. Там, согласно разведывательной информации, скрывались боевики палестинского движения «Хамас». Предполагалось, что там же могут находиться заложники, угнанные с территории Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля утверждает, что проводит операцию крайне аккуратно, чтобы гражданские лица не пострадали. В армейской пресс-службе сообщили о «точечной операции против "Хамаса" в определенном районе больницы "Аш-Шифа"». Однако власти сектора Газа обвиняют Израиль в военных преступлениях. «Больницы — это не поля боя»,— заявили в ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильские военные сообщили, что при входе на территорию больничного комплекса уничтожили группу боевиков. По версии «Хамаса», израильские солдаты убили более 30 человек, пытавшихся покинуть больницу

Фото: Israeli Defence Forces / Reuters Израильские военные сообщили, что при входе на территорию больничного комплекса уничтожили группу боевиков. По версии «Хамаса», израильские солдаты убили более 30 человек, пытавшихся покинуть больницу

Фото: Israeli Defence Forces / Reuters

Практически с первых дней войны с «Хамасом», начавшейся 7 октября с нападения боевиков на израильскую территорию, представители еврейского государства утверждали, что на территории больницы «Аш-Шифа» в Газе находится главный командный пункт этого палестинского движения. Выдвигались также версии, что там же «Хамас» укрывает похищенных им в Израиле заложников.

В последовавших в течение дня сообщениях израильской армии говорилось, что при входе в больницу военные наткнулись на заложенные взрывные устройства, а также на «группу террористов», завязался бой, в ходе которого боевики были уничтожены. Кроме того, израильский беспилотник засек боевиков, вышедших из здания больницы с устройством для запуска противотанковых ракет. Израильские СМИ сообщили о пяти убитых боевиках и ранении еще нескольких.

По версии «Хамаса», израильская армия убила более 30 человек, пытавшихся покинуть больницу.

Французское агентство AFP, у которого был источник на территории «Аш-Шифы», так описывает происходившее там: «Израильские солдаты, некоторые из которых были в масках и стреляли в воздух, приказали молодым людям сдаться. Около тысячи мужчин-палестинцев, подняв руки над головой, находились в огромном дворе больницы, некоторых из них раздели догола израильские солдаты, проверявшие их на наличие оружия или взрывчатых веществ». Эту же информацию подтверждают и арабские СМИ. Корреспондент саудовского телеканала «Аль-Арабия» рассказал, что израильские силы установили в больнице камеры распознавания лиц для проверки всех эвакуирующихся.

Источники телеканала «Аль-Джазира» в «Аш-Шифе» сообщили, что израильские военные арестовали несколько человек, находившихся в больнице, «есть раненые в ходе штурма». Сообщалось также, что израильские танки размещены во дворе больницы, в некоторых ее помещениях начался пожар и был взорван склад с медикаментами.

Руководитель службы скорой помощи больницы Омар Закут в разговоре с телеканалом описал ситуацию как «трагичную».

На территории медучреждения из-за повреждения в ходе боев инфраструктуры прекратилась подача воды, наблюдается нехватка лекарств. Господин Закут также утверждал, что на территории больницы до входа израильской армии не было вооруженных людей.

Со своей стороны, пресс-служба Армии обороны Израиля уведомила, что вместе с военными в больницу вошли медицинские бригады, в составе которых есть специалисты, говорящие на арабском языке и прошедшие специальную подготовку, чтобы работать «в этой сложной и чувствительной ситуации с намерением не причинить никакого вреда гражданским лицам, используемым "Хамасом" в качестве живого щита». Сообщалось также, что на израильских танках в больницу были доставлены инкубаторы, детское питание и медикаменты.

В пресс-службе напомнили, что еще до начала операции армия неоднократно предупреждала, что «Хамас» нарушает международное право, используя больницу в военных целях. Всем, кто там находился — врачам, больным и беженцам,— предлагалось эвакуироваться на юг сектора Газа. В последние дни, когда бои велись уже в районе больницы, Израиль по несколько часов в день держал гуманитарный коридор для желающих покинуть «Аш-Шифу» и предлагал помощь в эвакуации новорожденных.

Израильские СМИ, имеющие доступ к оперативной информации, в частности, сайт Walla, подчеркивают, что за 16 часов с момента входа израильских военных в больницу там «не произошло никаких драматических событий». Walla также ссылается на высокопоставленного израильского чиновника, который заявил, что цель операции на территории «Аш-Шифы» — обнаружить туннели «Хамаса», которые, по имеющейся информации, ведут из больницы во все районы сектора Газа. Отмечается также, что военная операция проводилась лишь в определенной части медицинского комплекса, чья территория достаточно обширна и в обычное время вмещает более 3 тыс. человек (сейчас, согласно источникам «Хамаса», там находились почти 9 тыс. человек, а по данным ООН — около 2,3 тыс.).

Уже в первые часы в больнице были обнаружены командный оперативный центр «Хамас», оружие и другое военное оборудование, включая средства связи, а также разведданные.

Однако расширение операции вызывает опасения — из-за, вероятно, оставленных «Хамасом» мин-ловушек, а также укрывшихся боевиков, которые переоделись в гражданскую одежду. Поэтому было принято решение не торопиться и продвигаться постепенно. Источники Walla сообщали, что к вечеру военные покинули территорию больницы, но она осталось окруженной. Вечером пресс-служба армии сообщила, что операция в «Аш-Шифа» продолжается. Очевидно, Израиль не намерен прекращать ее, пока не выявит всю инфраструктуру «Хамаса», расположенную в больнице.

Между тем происходящее вызывает обеспокоенность международного сообщества. «Я потрясен сообщениями о военных рейдах в больнице "Аш-Шифа" в Газе. Защита новорожденных, больных, медицинского персонала и всех мирных жителей должна быть важнее других забот. Больницы — это не поле боя»,— написал на странице в соцсети X заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. «Неприемлемыми» назвала действия Израиля и Всемирная организация здравоохранения, которая потеряла связь со своими сотрудниками, находившимися на территории больницы. Возмущение ситуацией высказали также официальные власти в Палестине и Иордании, а также в некоторых западных странах. Сам «Хамас» возложил ответственность за «нападение на больницу» не только на Израиль, но и на США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам: «Мы не поддерживаем нанесение ударов по больнице с воздуха и не хотим наблюдать стрельбу в больнице, где под перекрестный огонь попадают невинные люди, беспомощные люди, больные люди, пытающиеся получить медицинскую помощь, которую они заслуживают». В то же время, по его словам, у Вашингтона есть информация из разведывательных источников, что «Хамас» и еще одна палестинская группировка «Исламский джихад» использовали некоторые больницы в секторе Газа, в том числе «Аш-Шифу», а также туннели под ними для проведения военных операций и удержания заложников.

Марианна Беленькая