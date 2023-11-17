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Коммерсантъ FM
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Минюст попросил Верховный суд запретить в России «движение ЛГБТ»

Министерство юстиции подало административное исковое заявление в Верховный суд РФ о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским и о запрете его деятельности на территории России, следует из сообщения на сайте Минюста.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, в деятельности ЛГБТ-движения были выявлены «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». Сообщается, что заседание в Верховном суде по иску Минюста пройдет 30 ноября 2023 года.

ЛГБТ — аббревиатура для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

В 2013 году в России был принят закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. В декабре 2022 года в РФ был принят закон, который запретил распространение любой информации, которая «пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола» среди людей всех возрастов.

13 ноября 2023 года замминистра юстиции Андрей Логинов, представляя в Совете ООН доклад о состоянии прав человека в России, заявил, что в РФ «сдерживание демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений не является формой порицания за них». Он подчеркнул, что в России законодательно запрещена «дискриминация по принципу сексуальной ориентации и гендерной идентичности, как и любая другая дискриминация».

Подробнее о докладе РФ по правозащитной проблематике в ООН — в материале «Санкции не затронули права человека».

Эрдни Кагалтынов

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