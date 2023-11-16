Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября

Правительство Финляндии с 18 ноября до 18 февраля 2024 года закрывает четыре из восьми контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Такое решение было принято из-за роста числа нелегальных мигрантов, прибывающих с территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vesa Moilanen, Reuters Фото: Vesa Moilanen, Reuters

«Правительство приняло решение закрыть часть восточной границы Финляндии. Пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между Финляндией и Россией сосредоточена на пограничных переходах Вартиус и Салла»,— говорится в сообщении на сайте финского правительства.

Подача заявлений о международной защите и предоставлении убежища на сухопутной границе между Финляндией и Россией будет проходить на КПП Вартиус и Салла. «Закрытие пограничных переходов на восточной границе позволит прекратить незаконный въезд в Финляндию. В случае необходимости правительство готово принять еще более решительные меры»,— заявил министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Президент Финляндии Саули Ниинистё назвал наплыв мигрантов «местью Кремля». По его словам, российские власти пытаются отомстить за вступление Финляндии в НАТО и военное сотрудничество Хельсинки с США. Российские пограничники обычно не пропускают в Финляндию людей без действующей визы ЕС. Однако, по словам президента Финляндии, теперь они начали направлять просителей убежища сразу к финской границе. В Кремле называли решение Финляндии закрыть часть КПП политикой «дистанцирования».

По данным финской погранслужбы, на юго-восточной границе России и Финляндии только в этот понедельник убежище попросили 39 человек, во вторник — 55, а в среду — 74. Ранее Финляндия в рамках санкций ограничила въезд на территорию страны на автомобилях с российскими номерами. После этого в ноябре из-за нелегальных мигрантов через российско-финскую границу перестали пускать въезжающих на велосипедах.

Анастасия Ларина