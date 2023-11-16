Ценники оценили в семь лет

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по одному из самых громких уголовных дел, связанных с критикой специальной военной операции на Украине. Художница Александра Скочиленко получила семь лет лишения свободы за то, что разместила в магазине пять листовок, имитирующих продуктовые ценники. В листовках содержалась информация о действиях российской армии, которую Минобороны РФ назвало не соответствующей действительности. Суд счел, что она «публично распространила заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил», причем «по мотивам политической ненависти и вражды». Художница заявила, что расклеила листовки из пацифистских побуждений. Защита намерена обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Скочиленко

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Александра Скочиленко

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

В марте 2022 года 32-летняя художница Александра Скочиленко провела акцию протеста против СВО. Девушка пришла в магазин и оставила на полках пять листовок, стилизованных под товарные ценники, в которых говорилось о потерях российских военных и атаках на гражданские объекты. Идею акции предложила организация «Феминистское антивоенное сопротивление» (внесена в реестр иноагентов). Пенсионерка Галина Баранова обнаружила листовки и написала заявление в полицию, после чего госпожу Скочиленко задержали. Минобороны РФ заявило, что приведенные в листовках данные не соответствуют действительности; в отношении художницы возбудили дело о «распространении заведомо ложной информации» о действиях армии «по мотивам политической ненависти и вражды» (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Суд отправил Александру Скочиленко в СИЗО.

Защита представила документы о наличии у девушки порока сердца, биполярного расстройства и целиакии (генетически обусловленная непереносимость глютена, при которой необходима специальная диета).

Тем не менее судья Оксана Демяшева отклонила все ходатайства о замене меры пресечения на домашний арест; ФСИН заявила, что предоставляет девушке диетическое питание.

В течение года, пока длилось разбирательство, судья вынесла несколько десятков предупреждений адвокатам, а те попросили ее взять самоотвод, заявив, что она заинтересована в исходе дела. Защита также заявила, что процесс содержит признаки пыток, поскольку судья отказывалась делать перерывы в заседаниях, чтобы госпожа Скочиленко могла принять пищу, и откладывать заседания в связи с жалобами подсудимой на состояние здоровья.

Александра Скочиленко не признала вину в «распространении заведомо ложной информации о ВС РФ». «Основу моей мотивации составляют мои гуманистические ценности. Я просто хотела, чтобы военные действия остановились»,— заявила она. Защита настаивала, что девушка была уверена в достоверности сведений на «ценниках», поэтому статья о «заведомо ложной информации» неприменима. Однако прокурор Александр Гладышев заявил, что Александра Скочиленко могла сверить данные с официальными источниками: «Выступайте и делайте это на основе той информации, которая является достоверной. Никто не запрещает высказывать свое мнение. Но врать, и врать умышленно против действий защитников нашего Отечества, я полагаю, недопустимо».

В прениях прокурор попросил суд назначить художнице восемь лет лишения свободы, поскольку, по его мнению, вина девушки «в полном объеме доказана» показаниями свидетелей и лингвистической экспертизой преподавателей СПбГУ Анастасии Гришаниной и Ольги Сафоновой.

Адвокаты настаивали, что экспертиза была проведена с грубыми нарушениями. «Это заключение носит антинаучный характер»,— заявил адвокат Юрий Новолодский. Защита привлекла другого преподавателя СПбГУ, филолога Светлану Друговейко-Должанскую. Она подготовила рецензию на экспертизу коллег, в которой заявила об их ангажированности и некомпетентности. После этого госпожу Друговейко-Должанскую уволили из университета в связи с нарушением «морально-этических норм». Филолог намерена оспаривать увольнение в суде.

Адвокаты просили оправдать их подзащитную в связи с отсутствием состава преступления. «Восемь лет, которые запросил гособвинитель, бесчеловечны. Александра не сделала ничего противоправного и ничего насильственного. Она просто хотела мира и прекращения боевых действий. Нельзя за это сажать в тюрьму»,— заявила адвокат Яна Неповиннова. После ее речи зал аплодировал; тогда судья прервала процесс и приказала приставам вывести слушателей.

В последнем слове Александра Скочиленко назвала уголовное дело «странным и смешным»: «От моего деяния не пострадал никто, а я содержусь под стражей уже больше полутора лет — вместе с убийцами, ворами, совратителями несовершеннолетних и организаторами занятий проституцией. Неужели так называемый ущерб, якобы причиненный мной, сопоставим с этими преступлениями?»

Суд, тем не менее, признал Александру Скочиленко виновной и приговорил к семи годам лишения свободы.

Из назначенного срока вычтут время, которое девушка провела в СИЗО. На оглашение приговора пришел режиссер Александр Сокуров. «Приговор не просто строгий, а беда, чудовищный какой-то,— заявил он журналистам.— Содержания у этого процесса никакого. Это предмет для общественной дискуссии, это не предмет для прокурора и судьи». Адвокаты намерены оспаривать приговор.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург