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США и Россия обошлись без Украины

Москва и Вашингтон избежали прямой конфронтации на саммите АТЭС в Сан-Франциско

Саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско стал передышкой в противостоянии США и России. Впервые после начала украинского кризиса Вашингтон заявил о готовности выслушать Москву, предоставив возможность российской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком принять участие в дискуссиях АТЭС. В повестке саммита отсутствует тема Украины, без которой после 24 февраля 2022 года обычно не обходятся международные мероприятия с участием США. Между тем незадолго до саммита АТЭС замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможности понижения уровня отношений с США вплоть до их полного разрыва. И как бы невзначай напомнил, что 16 ноября исполняется 90 лет со дня установления дипотношений между двумя странами.

Саммит форума АТЭС. На экране — госсекретарь США Энтони Блинкен

Саммит форума АТЭС. На экране — госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Kent Nishimura / Getty Images

Саммит форума АТЭС. На экране — госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Kent Nishimura / Getty Images

В рамках саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, открывшегося 11 ноября в Сан-Франциско, проходит немало мероприятий. Так, в среду продолжалось заседание глав и представителей внешнеполитических и торговых ведомств стран АТЭС, открывшееся накануне. Россию там представляет замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Обращаясь во вторник к участникам встречи, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал их продемонстрировать готовность не делать акцент на разногласиях, а добиться принятия итогового заявления. Как считают в Вашингтоне, это должно стать показателем эффективности форума, проходящего под председательством США.

«Мы достигли существенного прогресса на пути к более благополучному будущему. С момента создания этого форума 30 лет назад ВВП в регионе увеличился с $9 трлн до $52,8 трлн. На 21 экономику АТЭС приходится 40% мирового населения, половина мировой торговли, 60% глобального производства товаров и услуг»,— сразу взял оптимистичную ноту господин Блинкен.

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Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай подхватила мысль главы Госдепартамента. «Я оптимистично смотрю на то, что наш регион станет еще сильнее, хотя мы и встречаемся в период, когда есть серьезные вызовы. Цепочки поставок уязвимы, растут неравенство и экономическая незащищенность, усугубляется климатический кризис, увеличивается геополитическая напряженность. Эти трудности представляют угрозу, но они также дают возможность провести оценку текущей ситуации, мыслить творчески и объединить наши силы»,— заявила она. Примечательно, что в числе главных вызовов напрямую не была упомянута Украина, с которой до сих пор начинались практически все выступления американских должностных лиц на международных площадках.

На необходимость достичь консенсуса при согласовании итогового заявления саммита указал и американский дипломат Мэтт Мюррей — старшее должностное лицо США в АТЭС. Напомнив, что «в последние годы имели место некоторые трения по поводу формулировок, связанных прежде всего с конфликтом России и Украины», он указал на то, что США хотят избежать ситуации, когда итоговая декларация саммита не будет принята из-за этих разногласий.

Накануне заседания в Сан-Франциско глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в Вашингтоне заявил: «Украина не обсуждается без ее присутствия. Если вы имеете в виду окончательное урегулирование конфликта, мы четко дали понять, что никогда не будем принимать никаких решений и не имеем права принимать никаких решений без Украины».

В целом саммит Сан-Франциско по своей тональности заметно отличается от предыдущих подобных встреч последних двух лет.

До этого американские представители и их союзники подчеркнуто шли на обострение с Москвой, проталкивая тему Украины и называя главной задачей создание коалиции по сдерживанию России и Китая. В итоге встречи и переговоры оборачивались скандалами и невозможностью согласовать итоговые документы — как это было, например, на нескольких министерских встречах этого года в рамках G20.

На сей раз Вашингтон предпочел продемонстрировать видимость готовности к коллективной работе, хотя и не направил приглашение на него российскому президенту Владимиру Путину (см. “Ъ” от 14 ноября). Как пояснил Мэттью Миллер, при допуске российской делегации на саммит АТЭС США руководствовались долгом страны—хозяйки форума и собственными санкциями, а не санкциями других стран (глава российской делегации Алексей Оверчук внесен в европейские, но не в американские санкционные списки). «Оставляю Евросоюзу (прерогативу.— “Ъ”) говорить о своих санкциях»,— заявил Мэттью Миллер.

«В качестве страны—хозяйки форума АТЭС на нас лежит обязанность принять официальные делегации всех стран—членов АТЭС, но делаем мы это в соответствии с санкционной политикой, правилами и нормативными актами США»,— отметил господин Миллер. И добавил: «Одна из особенностей дипломатии состоит в том, что вы участвуете во множестве встреч с людьми, против политики которых у вас есть возражения».

В свою очередь, отвечая на вопрос о российском участии в форуме АТЭС, другой американский дипломат, Мэтт Мюррей, заявил: «Ранее на этой неделе у меня состоялись встречи с коллегами из числа старших должностных лиц из России. И россияне будут принимать в этом году участие в различных встречах, но — из-за санкций — не на таком же уровне».

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия между представителями России и США на полях саммита АТЭС, заявил: «Мы ждем возможности принять их в рамках широкой экономической программы и дискуссии».

Однако о прямых контактах официальных лиц двух стран на полях саммита форума АТЭС речи пока не идет. «Мне неизвестно о каких-либо запланированных встречах с российской делегацией в рамках саммита»,— заявил Мэттью Миллер. При этом он отказался комментировать высказывания замглавы МИД России Сергея Рябкова, который в интервью RTVI накануне саммита допустил возможность понижения уровня дипотношений с США вплоть до их разрыва.

Господин Рябков поставил неутешительный диагноз отношениям США и России.

«Со стороны американцев, к сожалению, наблюдается череда безответственных эскалационных шагов применительно к Украине, но не только. Поэтому, если смотреть под этим углом и видеть как бы, так сказать, поведенческую модель Вашингтона на нынешнем отрезке, я могу допустить все что угодно. Может быть и понижение уровня. Разрыв дипотношений гипотетически тоже возможен,— констатировал замглавы МИД РФ.— Сейчас действительно острейший кризис в отношениях, не имеющий аналогов в прошлом. Нам нужно тщательно калибровать, выверять шаги, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Наше руководство именно так настраивает МИД и другие федеральные органы исполнительной власти, мы этому строго следуем».

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Напомнив, что 16 ноября исполняется 90 лет со дня установления дипотношений между СССР и США, Сергей Рябков оценил их взлеты и падения: «был период союзничества, братства по оружию в борьбе с общим врагом, гитлеровской Германией и странами коалиции, которая тогда воевала против нас и против наших союзников», но были и периоды холодной войны, Карибский кризис и вообще «чего только не было». «Мы считаем, что дипломатические отношения как элемент международной жизни — это, в общем-то, о чем нужно заботиться и что следует беречь, иначе мы утратим вообще остатки каких-то цивилизованных каналов для доведения сигналов друг для друга»,— подытожил дипломат.

Сергей Строкань

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