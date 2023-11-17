Что происходит после ввода войск России на Украину. День 632-й

Утром были сбиты три БПЛА самолетного типа над Смоленской областью и две воздушные цели в Севастополе. Президент США Джо Байден подписал временный бюджет без помощи Украине. Погранслужба Эстонии готова закрывать КПП на границе с Россией, чтобы не пустить нелегальных мигрантов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

15:22. Глава Коми Владимир Уйба пожаловался в своем Telegram-канале на отказы перевозчиков вешать Z-наклейки на свои машины из-за опасений, что им разобьют стекла.

15:05. «Калашников» увеличил мощности по сборке стрелкового оружия на 30% после модернизации производства, сообщили в пресс-службе концерна.

14:54. В 12-й санкционный пакет ЕС собираются включить запрет на импорт из РФ не только самих алмазов, но и ювелирных изделий и наручных часов с камнями, пишет портал EU Observer со ссылкой на источники.

14:38. Еврокомиссия изучает использование замороженных активов РФ на уровне ЕС, приводит комментарий ведомства о заморозке российской собственности в Чехии «РИА Новости».

14:29. Банки начали отказывать в льготных кредитах на закупку зарубежного оборудования для производства электроники и ее компонентов еще до внесения изменений в порядок выдачи Минпромторгом, рассказал «Ъ» собеседник среди производителей.

14:06. Финляндия отправляет 20-й пакет военной помощи Украине — оборонную технику на сумму около €100 млн, сказано в пресс-релизе Минобороны страны.

13:50. Владимир Зеленский получает от разведки и партнеров информацию о возможной подготовке Россией операции под условным названием «Майдан 3» для осуществления госпереворота на Украине, цитирует высказывания президента со встречи с иностранными журналистами Bloomberg.

13:34. Папа Римский Франциск был бы не против посетить и Киев, и Москву, но переговоров об организации таких поездок не ведется, сообщил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в эфире Sky TG24.

13:24. Министр культуры Ольга Любимова предложила проводить аналог музыкального конкурса «Евровидения» — «Интервидение» и «самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию».

13:00. В Госдуме разработали инициативу, позволяющую проводить киберспортивные соревнования без заключения лицензионных соглашений с правообладателями, узнал «Ъ».

12:56. Мобилизации в украинской армии пытаются избежать до 5% мужчин, сказал BBC представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. С февраля 2022 года границу с соседними странами незаконно пересекли почти 20 тыс. человек, еще столько же были остановлены.

12:26. Более 99% морских поставок российской нефти шло по цене выше потолка цен G7, установленного на уровне $60 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на анализ поставок Киевской школы экономики.

11:55. Депутаты Госдумы поддержали поправки о содействии органов служб занятости приоритетному трудоустройству военнослужащих и добровольцев, внесенные ко второму чтению проекта закона «О занятости населения в РФ».

11:33. Закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов принят в третьем чтении.

11:22. Минобороны отчиталось об уничтожении около 10:40 мск двух противокорабельных ракет «Нептун» над акваторией Черного моря.

11:21. Тем, кто стал ругать Россию после отъезда из страны, будет тяжело вернуться, потому что оставшиеся могут их не принять, сказал Дмитрий Песков в интервью студенческому YouTube-каналу «МГИМО 360».

11:11. В Севастополе в акватории над Северным молом ПВО сбили две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

10:49. ГД приняла закон, по которому попавшие под санкции владельцы акций иностранных компаний освобождаются от налога на прибыль от их продажи.

10:39. Госдума увеличила пошлину за выдачу загранпаспортов с электронным чипом с 5 тыс. до 6 тыс. руб. Также подорожает оформление российской визы, документа беженца и регистрации иностранцев по месту жительства.

10:19. В Чехии опломбировали часть замороженной российской недвижимости, сообщило местное агентство ЧТК.

10:14. В туристический сезон россияне потратили на отдых внутри страны выросли почти на треть больше, чем в 2022 году, говорится в исследовании «СберИндекса», Anex Tour и OneTwoTrip, c которым ознакомился «Ъ».

9:49. Джо Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства без помощи Израилю и Украине.

9:32. В ДНР задержали жителя Донецка, который, представляясь сотрудником ФСБ, предлагал комиссовать военнослужащих за вознаграждение, передает ТАСС.

9:19. Инвестирующий в Россию фонд Prosperity Capital до конца года переедет из Лондона в ОАЭ, сообщает IntelliNews.

9:12. Вложения российских резидентов в американские гособлигации выросли в сентябре до $73 млн против $31 млн в августе, свидетельствует свежие данные Минфина США.

9:11. Три беспилотника были сбиты над Смоленской областью около 8:00 мск, отчиталось Минобороны РФ.

8:56. Количество фишинговых сайтов, маскирующихся под СПБ Биржу, выросло до нескольких тысяч после введения санкций США, рассказали «Ъ» в компании «Информзащита».

8:53. Владимир Зеленский заявил о дефиците снарядов калибра 155 мм для ВСУ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

8:50. МВД России объявило в розыск бывших и. о. глав администрации президента и МВД Украины Сергея Пашинского и Андрея Дещицу, а также экс-председателя Госпогранслужбы Николая Литвина, следует из базы ведомства.

8:46. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о необходимости поддерживать прямые контакты со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

8:43. Швейцария расследует информацию СМИ о передаче ее боеприпасов Украине через польскую компанию в обход запрета на реэкспорт, сообщает RTS.

8:40. Погранслужба Эстонии допустила закрытие некоторых пунктов пропуска на границе с Россией, чтобы «предотвратить любую нелегальную миграцию».