Госдума увеличила госпошлину за выдачу загранпаспортов

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий индексацию государственных пошлин за выдачу загранпаспортов и документов для иностранцев. В случае принятия закона стоимость повысится с 1 января 2024 года.

Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения (с электронным носителем информации) возрастет с 5 тыс. руб. до 6 тыс., а для детей до 14 лет — до 3 тыс. руб.

Выдача проездного документа беженца и регистрация иностранного гражданина по месту жительства в России возрастет с 350 до 420 руб. Госпошлина за выдачу и продление российской визы поднимется до 1200 руб.

Стоимость выдачи вида на жительство составит 6 тыс. руб., а получение разрешения на въезд иностранного гражданина обойдется в 800 руб. Разрешение на временное проживание будет стоить 1920 руб.

Пошлина за выдачу разрешений на привлечение к работе иностранцев вырастет до 12 тыс. руб., а разрешение на работу иностранным гражданам будет стоить 4,2 тыс. руб. Столько же будет стоить прием в гражданство РФ и выход из него. В правительстве отмечают, что повышение пошлин позволит увеличить доходную часть федерального бюджета.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс, увеличивая размер госпошлины для выдачи соглашений о ценообразовании. Также для налоговых агентов устанавливается два срока перечисления НДФЛ в бюджет: не позднее 28-го числа текущего месяца — за период с 1-го по 22-е число текущего месяца; не позднее 5-го числа следующего месяца — за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца.

В сентябре МИД РФ предложил проиндексировать сборы за консульские услуги, оказываемые россиянам в российских консульствах и представительствах за рубежом. Если проект будет принят, то стоимость оформления обычного загранпаспорта вырастет с $30 до $35, а биометрического — с $80 до $90. Также предлагается повысить цену оформления заявления о выходе из российского гражданства вдвое — с $65 до $130.

Александра Горошилова