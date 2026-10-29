Землю присудили покупателю

Конституционный суд с ней согласился. Он напомнил, что уже уточнял возможность и пределы применения спорных норм в так называемом деле сочинских садоводов (см. “Ъ” от 29 января 2025 года) и уже тогда указал, что гарантии участникам гражданских правоотношений должны быть в любом случае интегрированы в механизм разрешения споров. В данном случае речь идет о другой категории земель, но тем более гарантии права собственности гражданина на земельный участок не должны игнорироваться. Требования органа публичной власти не подлежат удовлетворению в отношении добросовестного гражданина, купившего земельный участок по возмездному договору. Равным образом такие требования не удовлетворяются за пределами срока исковой давности, указал суд. Сами по себе спорные нормы не противоречат Конституции, однако дело заявительницы должно быть пересмотрено.