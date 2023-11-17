В ДНР лжесотрудник ФСБ предлагал за деньги комиссовать военных Минобороны

В ДНР задержали жителя Донецка, который, представляясь сотрудником ФСБ, предлагал военнослужащим Минобороны за деньги комиссовать их. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

«Задержанный предлагал услуги по комиссованию военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, представляясь сотрудником российской спецслужбы»,— говорится в сообщении ФСБ.

Мужчина проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, к задержанному обратилась жительница ДНР и попросила предоставить ее родственнику увольнение с военной службы по медицинским показаниям. Мужчина заявил, что имеет возможность и связи, чтобы помочь. В итоге женщина перевела ему 1,36 млн руб.

Анастасия Ларина