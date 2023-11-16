Игры на выжидание

В Госдуме подготовили инициативу, которая позволит организаторам киберспортивных соревнований проводить турниры без заключения лицензионных соглашений с правообладателями. Средства за использование игр направят в новую публично-правовую компанию (ППК), которая будет хранить их в течение трех лет. Если правообладатели не востребуют деньги, их направят на поддержку российских разработчиков или в Федерацию компьютерного спорта. Так депутаты намерены снизить риски для российских организаторов киберспортивных соревнований. В первую очередь речь идет об «Играх будущего» — их организаторы пока не смогли договориться с зарубежными правообладателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В комитете Госдумы по физкультуре и спорту 16 ноября прошло заседание группы «Развитие спорта высоких технологий в РФ». Обсуждались изменения законодательства, которые позволят не платить лицензионные отчисления правообладателям ПО, используемого для организации киберспортивных соревнований. В числе приглашенных были представители Минцифры, Федерации компьютерного спорта, ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ), АНО «Агентство развития компьютерного спорта и иных видов спорта» (организаторы «Игр будущего»).

Судя по материалам заседания (есть у “Ъ”), депутаты подготовили пакет поправок. Первая инициатива дополнит ФЗ «О физической культуре и спорте» определением «инновационные виды спорта» — то есть сочетающие «физическую активность и цифровые технологии». Они подразумевают использование вычислительной техники, электроники, ПО и сложных объектов, «воспроизведение которых направлено на создание среды занятий такими видами спорта».

Второй проект предусматривает дополнение ст. 1274.1 ГК и вводит режим свободного использования в России ПО, которое выступает инвентарем для «инновационных видов спорта». Правообладатель сможет требовать отчисления за использование продуктов, если они используются в рамках соревнований, соответствующих ряду условий. Это наличие призового фонда, продажа билетов, трансляция и организация ставок в букмекерских конторах.

Но правообладатель сможет получить выплаты только через новую структуру — ППК «Единый агрегатор вознаграждений за свободное использование произведений».

Порядок ее работы регулируется отдельным законопроектом. ППК будет собирать средства, а затем доводить их до правообладателей. Если в течение трех лет правообладатель не истребовал деньги, говорит зампред комиссии Госдумы по физической культуре и спорту (депутат от партии «Новые люди») Амир Хамитов, ППК «может их распределять на различные цели — направлять российским разработчикам или Федерации компьютерного спорта».

В пояснительной записке необходимость механизма объясняется тем, что в условиях санкций обостряется проблема организации соревнований с использованием видеоигр правообладателей из недружественных юрисдикций.

Они «игнорируют обращения российских организаций к заключению лицензионных договоров об использовании произведений в спортивных целях» или отказывают в их заключении. Господин Хамитов добавил, что законопроекты планируется внести на рассмотрение Госдумы в текущей или начале следующей сессии. В Минцифры не участвовали во встрече и не знакомы с инициативами. В Минспорта и ЕРАИ на запросы не ответили.

Ближайшим крупным турниром, в рамках которого участники будут соревноваться по дисциплинам, попадающим под определение «инновационные виды спорта» (фиджитал), станут «Игры будущего» в феврале 2024 года в Казани. Среди видеоигр, по которым будут идти соревнования, на сайте проекта упоминается CS.GO, DOTA 2 (правообладатель — американская Valve), Warface (принадлежит «Аструм») и т. д.

Как объяснил “Ъ” юрист в сфере спортивного права, глава компании Game-in-Law Всеволод Рожков, взаимодействие организаторов турниров с правообладателями, как правило, строится двумя способами: с помощью соблюдения условий открытой лицензии или путем заключения прямого соглашения. Турниры в рамках открытой лицензии предполагают, что организатор соблюдает все условия оферты, которая может содержать ограничения, например, по размеру призового фонда, проведению трансляций, продаже билетов и т. д.: «Если организатор турнира понимает, что его мероприятие в перспективе не будет соответствовать требованиям лицензии, он должен напрямую обратиться к правообладателю и заключить с ним соглашение».

Юрист уточняет, что договоры могут быть как возмездными, так и не предполагать выплаты вознаграждения правообладателю. «Нарушение условий открытой лицензии может привести к требованию о запрете использовать игру и судебным тяжбам с последующими санкциями к организатору»,— добавляет он.

Источник “Ъ” в киберспортивной индустрии говорит, что с такими проблемами сейчас сталкиваются организаторы «Игр будущего», так как им пока не удалось заключить соглашения с рядом зарубежных правообладателей.

В пресс-службе «Игр будущего» “Ъ” сообщили лишь, что ведут «переговоры с ключевыми паблишерами».

Управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов полагает, что от реализации механизма рискуют пострадать российские киберспортсмены, которым могут ограничить доступ к соревнованиям за рубежом. Также, говорит юрист, поскольку в законодательстве нет четкого определения видеоигры (ее относят к ПО, аудиовизуальным произведениям, мультимедийным продуктам и др.), поправки могут «создать почву для использования широкого круга объектов без разрешения правообладателя».

Никита Королев, Анна Занина