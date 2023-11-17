Песков: россияне не примут обратно тех, кто ругает Россию и поддерживает ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жители РФ вряд ли примут обратно уехавших россиян, которые ругают родину и собирают деньги для вооруженных сил Украины.

«Родина всегда открыта для всех, кроме врагов. Ведь не забывайте, что из тех, кто уехал, сейчас есть те, кто там, за границей, собирают деньги на вооруженные силы Украины, пытаются помогать армии Украины, выступают на различных мероприятиях общественно-политических и ругают нашу страну, во многом клевещут на нашу страну. Вот этим людям уже невозможно будет сюда вернуться. Я уже не говорю про законы, которые будут действовать в отношении них. Люди их не примут»,— сказал пресс-секретарь в интервью студенческому телеканалу «МГИМО 360» (цитата по «РИА Новости»).

Дмитрий Песков рассказал, что у него не произошло разрыва ни с кем из друзей, которые покинули Россию. «Я с некоторыми из них до сих пор ругаюсь по телефону, пытаюсь объяснить нашу правду»,— отметил он. Пресс-секретарь подчеркнул, что среди его уехавших друзей нет тех, кто стал врагом России. Он заявил, что продолжит пытаться переубедить тех, кто придерживается других точек зрения.

В октябре 2022 года Forbes сообщал, что на фоне объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации РФ покинуло примерно 700 тыс. человек. В Кремле эту информацию назвали уткой. В декабре в МВД Казахстана говорили, что в 2022 году в страну въехало 2,9 млн россиян.

9 октября Дмитрий Песков сказал, что гражданам России, уехавшим из страны в последнее время, ничего не угрожает при возвращении. На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что среди релоцировавшихся есть те, кто финансировал ВСУ или критиковал Россию, и пригрозил им статьей о госизмене и этапом туда, «где нет лета». Financial Times со ссылкой на данные исследователей из Института Европейского университета сообщила в конце октября, что более 15% уехавших из страны граждан вернулись в Россию. Согласно их анализу, россияне приезжают обратно из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также из-за ухудшения условий жизни за границей.