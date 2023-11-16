Что происходило после ввода войск России на Украину. День 631-й

США ввели санкции против российских и заподозренных в связях с Россией компаний и трех танкеров. Суд в Петербурге приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам общего режима. Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября. Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Киев с рабочим визитом. СКР осуществляет уголовное преследование в отношении 523 иностранных граждан, принимающих участие в боевых действиях на Украине. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

22:22. США делают все возможное для ограничения нефтяных доходов России, заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.

21:48. Госдепартамент США продолжает утверждать, что введенные ограничения цен на российскую нефть эффективны.

21:12. Минэкономики Швейцарии заявило, что ведет расследование о швейцарских боеприпасах, которые якобы были направлены Украине через польскую компанию, передает AFP.

21:07. Ситуация на поле боя на Украине сложнее, чем ожидали в НАТО, утверждает генсек альянса Йенс Столтенберг.

20:43. Госдеп утверждает, что США находятся в очень «интенсивной кооперации» с Китаем по вопросам санкций против РФ и ценового потолка на нефть.

20:30. Украинские СМИ пишут, что против бывшего советника Зеленского Алексея Арестовича на Украине возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в заведомо ложном сообщении об уголовном правонарушении.

20:02. Под новые санкции ЕС могут попасть «АльфаСтрахование» и сын Дмитрия Медведева, пишет The Guardian.

19:43. СБУ заочно предъявила обвинение министру энергетики России Николаю Шульгинову за «посягательство на территориальную целостность» из-за присоединения к российской энергосистеме энергообъектов в новых регионах РФ.

19:25. Госдеп США: Украине удалось сохранить перевозки зерна на мировые рынки через Черное море.

19:07. Эстония допускает частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией, сообщает глава местной пограничной службы Вейко Коммусаар.

18:53. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

18:25. Минфин США ввел антироссийские санкции против по меньшей мере 14 компаний. В частности, речь идет о ВНИИР «Трансстрой», ВНИИР «Промэлектро», ВНИИР «Гидроэлектроавтоматика», судоходной компании «Прогресс», зарегистрированной в Либерии. Также под ограничения попали три нефтяных танкера: «Казань», «Лиговский проспект» и NS Century. Кроме того, под ограничения попал букмекер «Бетсити».

18:14. РЖД самостоятельно закупили средства борьбы с беспилотниками, чтобы передать транспортной полиции, так как отсутствует регулирование в этой сфере, сообщил первый замначальника управления транспортной безопасности РЖД Иван Автаев.

17:50. Посольство РФ ожидает разъяснений МИД Финляндии относительно закрытия четырех КПП на границе.

17:47. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев вышел на серийное производство беспилотников, аналогичных иранским «Шахедам».

17:13. Глава Минюста Норвегии Эмили Энгер Мель не исключила, что Осло может закрыть единственный погранпункт между РФ и Норвегией Стурскуг.

17:12. МИД РФ: Россия рассматривает решение Чехии ввести санкции против «Госзагрансобственности» как враждебный шаг.

17:02. Нацбанк Украины ухудшил ожидания по дефициту консолидированного бюджета страны по итогам 2023 года: теперь ждет его на уровне 20,4% ВВП вместо 19,8%, следует из материалов регулятора. Это станет рекордным уровнем с 1992 года.

17:01. Глава британского МИДа Дэвид Кэмерон объявил о выделении $23 млн на гуманитарную помощь Украине.

16:38. Киев создал флот морских дронов, который уже действует в акватории Черного моря, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.

16:25. Поступления из государственного дорожного фонда Украины, составляющие $2,6 млрд, в 2024 году направят на усиление обороны, сообщает глава украинского Минфина Сергей Марченко.

16:17. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что США продолжат помогать Украине, несмотря на споры в Конгрессе.

16:12. Балерина Лиепа о возможности лишить ее гражданства Литвы: я люблю Россию, если это для Литвы причина лишения меня гражданства, то я не могу измениться.

15:59. В Ростовской области задержана сотрудница госучреждения по подозрению в финансировании ВСУ — пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

15:55. Литва рассмотрит вопрос о том, будет ли экономически рационально закрыть КПП на границе с Россией и Белоруссией, заявил президент Гитанас Науседа.

15:49. Нижегородские власти ослабили запрет на использование беспилотников, следует из указа губернатора области на портале правовой информации.

15:48. Украина выпускает несколько десятков ударных беспилотников в месяц, сообщает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин.

15:40. Сашу Скочиленко приговорили к семи годам лишения свободы по статье о распространении фейков об армии.

15:40. Жители Энергодара, уехавшие в начале спецоперации, возвращаются, население увеличилось вдвое, утверждает глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз.

15:38. Финская таможня: грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября практически остановится.

15:26. Швейцария поддерживает идею создания специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины, сообщает Reuters.

15:23. Владельца Finstar Олега Бойко исключили из канадского санкционного списка, сообщает Forbes.

15:13. Швейцария пока не может оценить эффективность санкций против России, говорится в опубликованном докладе комиссии по управлению Сената Швейцарии на сайте парламента. Первые последствия будут видны через два года после введения этих санкций.

15:13. Главком сухопутными войсками Салюков рассказал 80 военным атташе из 54 стран о текущих и планируемых международных мероприятиях — Минобороны.

15:09. Россия за время СВО получила уникальный опыт по лечению различных боевых травм, которого нет ни у одной другой страны, заявил начальник главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.

15:04. МИД Чехии Ян Липавский заявил, что заморозка российской собственности в стране соответствует местному законодательству.

14:46. Четыре КПП на границе Финляндии и России будут закрыты до конца февраля — глава МВД Финляндии.

14:40. Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего ВСУ Сергея Иванкова к 25 годам колонии за убийство мирного жителя Мариуполя — ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

14:01. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению Дениса Капустина организатора нападения на Брянскую область в марте 2023 года, участника запрещенного в РФ террористического «Русского добровольческого корпуса» — «РИА Новости» из суда.

13:23. Бывший глава отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков, который обвиняется в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников, отпущен из СИЗО под домашний арест — ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Андрусенко. Ранее сообщалось, что расследование дела Волкова, обвиняемого по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия), завершено.

13:15. Ущерб от украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей превысил в этом году 7 млрд руб. — Патрушев.

13:10. Регионы Центрального федерального округа усилили противовоздушную оборону в связи с атаками украинских беспилотников, приняли дополнительные меры для защиты населения и инфраструктуры — секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по ситуации в округе.

12:58. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном и обсудил с ним, в частности, вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Киева — Telegram-канал украинского премьера.

12:54. Решения Чехии в отношении госсобственности России противозаконны и вызывают недоумение, Москва категорически отвергает эту позицию — пресс-секретарь президента РФ Песков. Ранее сообщалось, что чешское правительство одобрило заморозку российской госсобственности в стране.

12:46. МВД России объявило в розыск экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, обвиняемого в гибели мирных жителей Донбасса — база ведомства.

11:57. Взрывы прогремели в городе Николаеве на юге Украины — издание «Страна».

11:54. Сотрудники СКР идентифицировали личности более 650 мирных жителей, погибших в Донбассе — ТАСС со ссылкой на ведомство.

11:27. Следственный комитет осуществляет уголовное преследование в отношении 523 иностранных граждан 44 государств, принимающих участие в боевых действиях на Украине — ТАСС со ссылкой на СКР.

11:21. Секретарь Совета безопасности РФ Патрушев совершил рабочую поездку в Воронеж и обсудил с губернатором области Гусевым и полпредом президента в ЦФО Щеголевым вопросы обеспечения безопасности на территории региона в условиях проведения спецоперации — аппарат Совбеза.

10:36. Дэвид Кэмерон, недавно назначенный министром иностранных дел Великобритании, прибыл в Киев с рабочим визитом — президент Украины Зеленский.

10:18. Оппозиционный политик Владимир Милов (объявлен иностранным агентом) заочно приговорен к 8 годам колонии общего режима за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ — «РИА Новости» из Басманного суда Москвы.

10:05. Объем прокачки российского газа в Европу через Украину составит в четверг, 16 ноября, 42,4 млн куб. м — «Газпром».

9:25. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области на западе Украины, сообщило издание «Страна». Ранее сегодня взрывы произошли в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.

8:50. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого подтвердил неизменность поддержки Киева — пресс-служба главы канадского правительства.

8:33. В селах Мартыновка, Черкасское Поречное и Казачья Локня Курской области в результате обстрела нарушено электроснабжение — губернатор Старовойт.

8:28. Вступление Украины в НАТО является неприемлемым для России «в любом виде», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя предложение экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который призвал включить Украину в состав альянса «по частям».

8:24. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой заявил, что все совместные проекты с недружественными странами в сфере культуры на данный момент свернуты по геополитическим причинам.

8:18. В ночь на четверг, 16 ноября, силами ПВО сбиты два украинских беспилотника над территорией Брянской области, еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым — Минобороны РФ.