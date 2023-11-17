Глава Коми заявил об отказе местных перевозчиков от символики в поддержку СВО

Губернатор Республики Коми Владимир Уйба заявил, что дал указание всем государственным структурам повесить надписи в поддержку проведения военной операции на Украине. Он заявил, что местные перевозчики отказались это делать, потому что боятся нападений на автомобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Я дал указание всем государственным структурам поддержать наших ребят и повесить эти надписи. А мне перевозчики, которые за наши с вами деньги возят пассажиров, говорят, что не будут этого делать. Спрашиваю, почему? Отвечают: “А вдруг кто-нибудь стекло разобьет!” Значит, парни там гибнут, а мы боимся, что нам стекло разобьют»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона заявил, что у многих военнослужащих, возвращающихся в Коми с фронта, возникают к нему вопросы, почему в республике нет ни одного баннера с местными «защитниками Отечества». По словам губернатора, подобные баннеры отказывается размещать местный бизнес.

«Мы попросили одного такого “бизнесмена” повесить хотя бы один баннер о наших защитниках Отечества. Повесил. На площади Габова. 2 тысячи рублей в сутки на 20 дней. А ровно через 20 дней снял»,— написал Владимир Уйба. Глава региона заявил, что этот рекламодатель не патриот и не гражданин России и что для него «важнее нажива».

После начала военных действий на территории Украины в России стала распространятся символика, поддерживающая действия российской армии — латинские буквы Z и V, надписи «За наших», «За Россию», «За Победу» и др. В то же время все чаще стали происходить инциденты с поджогом и повреждением автомобилей с подобной символикой.

Так, в феврале этого года, суд в Ростове-на-Дону приговорил супружескую пару почти к трем годам за поджог автомобиля с Z-символикой. В октябре в Орле было возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России из-за того, что местный житель закрасил граффити в виде георгиевской ленты, выполненной в форме буквы Z.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов