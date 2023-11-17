Глава Пентагона считает нужным поддерживать прямые контакты с Шойгу

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о необходимости поддержания прямых контактов с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу. Он сказал об этом на брифинге, комментируя возобновление диалога между военными США и Китая.

По мнению господина Остина, нужно не только «иметь возможность говорить с друзьями», но и «говорить с противниками». Он подчеркнул, что «важно поддерживать эти каналы связи открытыми».

«Даже в разгар всего, что происходит с Россией и Украиной, у меня была возможность поднять телефонную трубку и поговорить с министром обороны России. И я считаю, что это важнейшая возможность, которую нам необходимо поддерживать для того, чтобы в дальнейшем справляться с кризисом»,— считает министр (цитата по ТАСС).

В прошлый раз министры обороны России и США общались в марте. Тогда они по телефону обсудили инцидент с падением американского БПЛА в Черном море. В том же месяце провели телефонные переговоры начальник Генштаба вооруженных сил РФ—первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

Лаура Кеффер