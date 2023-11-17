Байден подписал временный бюджет без помощи Украине и Израилю
Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства. Документ не содержит помощи для Украины и Израиля. Это предотвратило приостановку работы правительства (шатдаун), которая могла произойти сегодня, 17 ноября. Подписанный документ предполагает финансирование работы федеральных агентств до 19 января 2024 года.
Джо Байден
Фото: Brittany Hosea-Small, Reuters
Теперь финансирование Украины, Израиля, а также выделение денег на защиту южной границы США будут рассматриваться отдельно. Ранее Белый дом планировал выделить на эти цели $106 млрд (в том числе больше $61 млрд Украине). Администрация президента хотела согласовать выделение денег на эти нужны одним пакетом, однако республиканцы выступили против. Позднее Палата представителей согласовала выделение помощи Израилю в размере $14 млрд, однако Сенат не принял ее.
Закон был предложен спикером Палаты представителей Конгресса США Майклом Джонсоном от Республиканской партии 12 ноября. В Белом доме посчитали инициативу «рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев».
В октябре первые за американскую историю Палата представителей сняла с поста своего спикера Кевина Маккарти. Группа республиканцев обвинила его в сговоре с Белым домом после того, как его законопроект о продолжении финансирования был принят демократами.
Подробнее читайте в материале «У Конгресса нет ничего более постоянного, чем временное».