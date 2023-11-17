Байден подписал временный бюджет без помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства. Документ не содержит помощи для Украины и Израиля. Это предотвратило приостановку работы правительства (шатдаун), которая могла произойти сегодня, 17 ноября. Подписанный документ предполагает финансирование работы федеральных агентств до 19 января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Brittany Hosea-Small, Reuters Джо Байден

Фото: Brittany Hosea-Small, Reuters

Теперь финансирование Украины, Израиля, а также выделение денег на защиту южной границы США будут рассматриваться отдельно. Ранее Белый дом планировал выделить на эти цели $106 млрд (в том числе больше $61 млрд Украине). Администрация президента хотела согласовать выделение денег на эти нужны одним пакетом, однако республиканцы выступили против. Позднее Палата представителей согласовала выделение помощи Израилю в размере $14 млрд, однако Сенат не принял ее.

Закон был предложен спикером Палаты представителей Конгресса США Майклом Джонсоном от Республиканской партии 12 ноября. В Белом доме посчитали инициативу «рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев».

В октябре первые за американскую историю Палата представителей сняла с поста своего спикера Кевина Маккарти. Группа республиканцев обвинила его в сговоре с Белым домом после того, как его законопроект о продолжении финансирования был принят демократами.

Подробнее читайте в материале «У Конгресса нет ничего более постоянного, чем временное».

Александра Горошилова