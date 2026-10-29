Договоры меняют характер
Мониторинг рынка труда
Российские компании стали реже нанимать сотрудников по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), следует из данных Росстата. По статистике ведомства (без учета малого бизнеса), по итогам августа такие работники замещали всего 5% всех рабочих мест. Доля штатных сотрудников (без учета совместителей) составляла 93,4% от общей численности замещенных рабочих мест, внешних совместителей — 1,6%.
С 2024 года количество договоров ГПХ на рынке труда постепенно росло и достигло пика в начале 2026 года (5,5% работавших). Сейчас такие договоры в общей сложности охватывают 1,782 млн рабочих мест. Большая часть из них приходится на торговлю (887 тыс. рабочих мест), на сферу финансов и страхования (292 тыс.), здравоохранения и социальных услуг (100 тыс.). Реже всего эта форма оформления занятости используется в таких отраслях, как рыболовство (0,6 тыс.), добыча нефти (0,2 тыс.), совсем не используется при производстве табачных изделий.
Нынешнее сокращение показателя, считают юристы, может быть связано с ужесточением трудового регулирования. «С 10 января 2026 года Минтруд расширил перечень индикаторов риска, применяемых для контроля за работодателями и выявления подмены трудовых отношений договором ГПХ,— говорит директор по юридическому консультированию ГК "Мариллион" Любовь Грибанова.— Таким образом, заключение договора ГПХ взамен трудового стало значительно рискованнее и влечет за собой риски штрафов и доначислений страховых взносов и НДФЛ».
В то же время, отмечает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Надежда Орлова, исполнители работ и услуг по ГПХ могут переходить в режим самозанятости или регистрировать ИП. У такого перехода есть очевидный налоговый стимул — если выплаты физическому лицу по договору выполнения работ или оказания услуг облагаются высокими страховыми взносами, то при работе с самозанятым исполнитель платит только налог на профессиональный доход (6% от поступлений от организаций и ИП). «Также и ИП платит при упрощенной системе налогообложения сокращенные по сравнению с обычной ставкой суммы страховых взносов»,— говорит эксперт.
В пользу версии о переходе обладателей договоров ГПХ в эти режимы говорит тот факт, что численность штатных занятых и внешних совместителей в компаниях практически не изменилась. Также сейчас многие компании оптимизируют фонд оплаты труда, что может приводить к сокращению числа занятых прежде всего по договорам гражданско-правового характера.
Газета «Коммерсантъ» №202от 30.10.2026, стр. 2