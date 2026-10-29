Договоры меняют характер

В то же время, отмечает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Надежда Орлова, исполнители работ и услуг по ГПХ могут переходить в режим самозанятости или регистрировать ИП. У такого перехода есть очевидный налоговый стимул — если выплаты физическому лицу по договору выполнения работ или оказания услуг облагаются высокими страховыми взносами, то при работе с самозанятым исполнитель платит только налог на профессиональный доход (6% от поступлений от организаций и ИП). «Также и ИП платит при упрощенной системе налогообложения сокращенные по сравнению с обычной ставкой суммы страховых взносов»,— говорит эксперт.