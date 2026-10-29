Спор олигархов
Акционеры «Русала» начинают новое разбирательство в Высоком суде Лондона
Как стало известно “Ъ”, миноритарные акционеры «Русала», включая «Суал Партнерс», связанный с Виктором Вексельбергом, начали новый спор с En+ и Олегом Дерипаской в Высоком суде Лондона. Среди ответчиков — бывший глава совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, инжиниринговая компания и железнодорожный оператор. Суть спора пока неизвестна, но участие контрагентов может говорить о том, что он касается сделок «Русала» и их условий, считают юристы.
«Суал Партнерс» и «Алюминвест Холдинг» инициировали в Высоком суде Лондона процесс против En+, Олега Дерипаски и иных лиц, связанных с «Русалом», обнаружил “Ъ” в материалах суда. Всего в деле 11 ответчиков, в том числе «Русал», экс-глава совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, председатель совета директоров En+ Кристофер Бэнкрофт Бернем, глава совета директоров «Русала» Бернард Зонневельд и гендиректор компании Евгений Никитин. В число ответчиков также включены Первый промышленный оператор (ППО), который в том числе занимается перевозками глинозема, алюминия, бокситов в полувагонах, глава ППО Полина Щитова, компания «Инжиниринг Строительство Обслуживание» (ИСО), ее миноритарный участник и президент Алексей Баранцев. «Русал» назван одним из партнеров на сайте ИСО.
Как следует из материалов суда, дело открыто 30 июня, последнее обновление датировано 26 октября. Документов по иску пока нет, требования не раскрываются. В «Суал Партнерс» и «Русале» комментировать спор не стали. “Ъ” направил вопросы в фирму Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, представляющую истцов, а также в ППО и ИСО.
«Суал Партнерс», основным акционером которого считается Виктор Вексельберг (занимает 18-е место в рейтинге Forbes с состоянием $10,2 млрд), на конец июня владеет 22,52% «Русала», крупнейшего производителя алюминия вне Китая. Еще 56,88% принадлежит En+, где 35% голосующих акций контролирует Олег Дерипаска (26-е место рейтинга Forbes с $7,6 млрд). «Алюминвест Холдинг» на конец июня 2025 года принадлежало 6,7% «Русала», следует из отчета компании.
Управляющий партнер Nordic Star Анна Заброцкая, исходя из состава ответчиков, предполагает, что спор касается сделок «Русала» и ответственности за их согласование и исполнение.
По словам госпожи Заброцкой, в английской практике контрагентов и их менеджеров обычно привлекают как соответчиков по деликатным требованиям: о сговоре с целью причинения вреда незаконными средствами, о недобросовестном содействии нарушению фидуциарных обязанностей или о получении имущества с осведомленностью о таком нарушении. Возможный предмет претензий — рыночный характер договоров, экономическая обоснованность платежей, конфликт интересов, предполагаемые убытки, продолжает юрист. Старший партнер Pen & Paper Антон Именнов допускает, что речь может идти о споре, связанном с полномочиями по одобрению сделок с данными лицами, обоснованностью условий сделок и другими вопросами, вытекающими из корпоративной специфики «Русала».
Анна Заброцкая обращает внимание на фигуру Грегори Баркера, который, судя по всему, проживает в Великобритании, и иск к нему может быть вручен в Англии без разрешения суда. По ее словам, в подобных делах английский ответчик нередко выполняет роль «якоря»: к нему присоединяют иностранных ответчиков как необходимых или надлежащих участников спора. Остальным, включая En+ и «Русал», иск придется вручать за пределами Англии с разрешения суда, и здесь стоит ожидать первой крупной процессуальной борьбы — о том, является ли Англия надлежащим местом рассмотрения спора, поясняет госпожа Заброцкая. Она добавляет, что вручить иск в Англии нужно в течение четырех месяцев с даты выдачи, за пределами — в течение шести месяцев, потому активность в деле в октябре может быть связана с вручением иска ответчикам.
У акционеров «Русала» богатая история споров. В 2012 году Виктор Вексельберг, покинув пост председателя совета директоров «Русала», заявил о глубоком кризисе в компании из-за действий его менеджмента (см. “Ъ” от 13 марта 2012 года). В том же году «Суал Партнерс» инициировал в Лондоне спор из-за заключения «Русалом» с Glencore контракта на продажу до 50% экспортируемого алюминия. Этот спор закончился в 2014 году мировым соглашением. В 2023 году «Суал Партнерс» подал в Арбитражный суд Калининградской области иск к членам совета директоров «Русала» о взыскании 74 млрд руб. убытков, связанных со сделками хеджирования. Суд в удовлетворении требований отказал. В том же году «Суал Партнерс» просил предоставить доступ к материалам по операциям с акциями «РусГидро» («Русал» владеет 9,64%) и по созданию проектного совместного предприятия с Braidy Industries в США, но акционеры «Русала» отказались.
Новый суд, отмечают юристы может оказаться затратным и долгим процессом. «Речь идет о годах и десятках миллионов фунтов»,— говорит Анна Заброцкая. Антон Именнов отмечает, что спор «Русала» и Владимира Потанина относительно «Норникеля» в Высоком суде Лондоне длится уже более четырех лет (см. “Ъ” от 20 мая 2025 года).
По словам господина Именнова, английские суды продолжают играть существенную роль для российского бизнеса, так как исторически многие крупные компании из РФ использовали английское право для структурирования международных сделок, заключения акционерных соглашений и регулирования отношений с иностранными партнерами. В то же время, добавляет он, лица, находящиеся под иностранными санкциями, при определенных обстоятельствах вправе обратиться в российский суд с требованием запретить инициирование или продолжение иностранного судебного разбирательства, чего с учетом нахождения среди ответчиков Олега Дерипаски нельзя исключать в данном случае.
Анна Заброцкая отмечает, что история акционеров «Русала» показывает возможность заключения мировых соглашений, потому судебное давление может быть инструментом переговоров. На операционную деятельности «Русала» спор не повлияет, считают ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев и советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников.
Газета «Коммерсантъ» №202от 30.10.2026, стр. 1