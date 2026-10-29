Спор олигархов

Анна Заброцкая обращает внимание на фигуру Грегори Баркера, который, судя по всему, проживает в Великобритании, и иск к нему может быть вручен в Англии без разрешения суда. По ее словам, в подобных делах английский ответчик нередко выполняет роль «якоря»: к нему присоединяют иностранных ответчиков как необходимых или надлежащих участников спора. Остальным, включая En+ и «Русал», иск придется вручать за пределами Англии с разрешения суда, и здесь стоит ожидать первой крупной процессуальной борьбы — о том, является ли Англия надлежащим местом рассмотрения спора, поясняет госпожа Заброцкая. Она добавляет, что вручить иск в Англии нужно в течение четырех месяцев с даты выдачи, за пределами — в течение шести месяцев, потому активность в деле в октябре может быть связана с вручением иска ответчикам.