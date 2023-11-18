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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 633-й

Онлайн-трансляция: основные новости и заявления 18 ноября

Над Брянской областью был сбит украинский беспилотник, сообщили губернатор Богомаз и Минобороны РФ. Принятие новой помощи Украине от США рискует затянуться до середины декабря, пишет Bloomberg. Зеленский признал возможность отступления ВСУ из-за нехватки снарядов. В итоговой декларации саммита АТЭС не упомянута Украина. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

15:29. Временный поверенный в делах Чехии в России вызван в МИД РФ, сообщает ведомство. Ему заявлен решительный протест в связи с внесением Госзагрансобственности в санкционный список. Россия предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов.

15:19. В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.

15:07. Чиновников на Украине обязали общаться с народом на более простом языке, избегая сложных конструкций, профессиональной лексики и аббревиатур. Об этом пишет издание «Лига.Новости».

14:51. Украинские власти занимаются «перепрограммированием» попавших в плен российских военных, сообщает британское издание The Times. По данным журналистов, побывавших в местах содержания пленных, россиянам читают курс украинской истории и заставляют слушать гимн Украины.

14:22. В Казахстане заблокирован портал Sputnik24, позволяющий смотреть российское телевидение.

14:18. Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину: Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России.

14:01. Минэнерго Украины сообщило, что в Одесской области повреждены нефтебаза и электросети. Без света остались 2 тыс. семей.

13:56. Российские средства ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА, сбили две ракеты «Нептун», сообщили в Минобороны РФ.

13:41. Объявленная в двух областях Украины воздушная тревога отменена.

13:28. Украинские депутаты жалуются на недостаток боеприпасов в связи с решением США отправить предназначенные для Украины снаряды в Израиль, сообщает издание Defense One.

13:11. Почти 3 тыс. грузовиков заблокированы на польско-украинской границе, сообщил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Польские перевозчики блокируют КПП с 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные ЕС их украинским коллегам, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

12:37. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за погодных условий, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

12:12. Турция займется переработкой зерна РФ в муку и ее отправкой в страны Африки, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.

12:04. Норвегия заявила о возможном закрытии одного из погранпереходов с Россией «для защиты от нелегальных мигрантов».

11:50. Инфраструктурные объекты поражены ночью в Черниговской области, заявили в ВСУ. Ночью там объявлялась воздушная тревога, а местные СМИ сообщали о взрывах.

11:22. Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины.

11:14. Зеленский признал возможность отступления ВСУ из-за нехватки снарядов, пишет Bloomberg. Он пожаловался на сокращение поставок 155-мм снарядов.

11:05. В Эстонии пограничники готовятся к возможному решению о закрытии границы с Россией. На пограничные пункты уже привезли бетонные плиты, сообщил глава Нарвского погранпункта.

11:00. Минобороны РФ подтвердило уничтожение силами ПВО украинского БПЛА над Брянской областью.

10:55. В Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщило украинское агентство ТСН. Ночью в области объявлялась воздушная тревога.

10:48. «Газпром» подает газ для Европы через Украину в объеме 41,4 млн куб. м через «Суджу».

10:46. В Киеве сообщили о пожарах на объектах инфраструктуры в подконтрольном ему Запорожье. Подробностей там не привели.

10:45. Белгородскую область за сутки обстреляли почти 50 раз со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

10:41. Принятие новой помощи Украине от США рискует затянуться до середины декабря, а может быть, и на больший срок, сообщил Bloomberg без ссылок на источник. Решение в лучшем случае будет принято спустя два месяца после того, как президент Джо Байден направил запрос на $61 млрд на эти цели.

10:33. Президент Украины Владимир Зеленский выступил за упрощение выезда за границу для получения образования студентам немобилизационного возраста.

10:31. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти республики намерены продолжить национализацию активов украинских бизнесменов на полуострове.

10:30. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram об уничтожении системами ПВО украинского беспилотника в небе над регионом утром 18 ноября.

10:29. В итоговой декларации саммита АТЭС в США не упоминаются российско-украинский и палестино-израильский конфликты.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 632-й

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