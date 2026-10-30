В Ормузском проливе загорелось судно у берегов Омана

У Центра нет информации о том, цел ли экипаж, насколько сильно поврежден корабль и произошла ли утечка топлива. На каком именно судне произошел пожар, также не уточняется. Идет расследование, добавили в UKMTO. Проходящим мимо судам посоветовали соблюдать осторожность.