В Ормузском проливе загорелось судно у берегов Омана
У берегов Омана загорелось судно, которое выходило из Ормузского пролива, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок ВМС Великобритании (UKMTO). Что именно там случилось и из-за чего вспыхнул пожар — пока неизвестно.
У Центра нет информации о том, цел ли экипаж, насколько сильно поврежден корабль и произошла ли утечка топлива. На каком именно судне произошел пожар, также не уточняется. Идет расследование, добавили в UKMTO. Проходящим мимо судам посоветовали соблюдать осторожность.
Ранее иранское агентство Fars сообщило, что в районе пролива раздались звуки взрывов — по данным источников, иранские силы открывали предупредительный огонь по нескольким судам. Как отмечается, они нарушили правила судоходства, установленные Тегераном в Ормузском проливе.