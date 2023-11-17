Концерн «Калашников» увеличил мощности по сборке стрелкового оружия на 30%

Производственная мощность сборки оружия выросла на 30%, сообщили в пресс-службе группы компаний «Калашников». С июля 2022 года компания модернизировала производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В июле 2022 года в компании началась реализация проекта, который включал поэтапное улучшение рабочих процессов. Проект включал установку нового оборудования и наладку сборочного запускного конвейера под необходимые скорость и такт. Также был рассчитан и сформирован оптимальный производственный поток и обеспечен буферный запас сырья и деталей.

«Все это позволило выполнить важнейшую для нас задачу — производство продукции в срок и в количестве, необходимом заказчику»,— сказал управляющий директор концерна «Калашников» Андрей Барышников.

В сентябре индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что «Калашников» нарастил объемы производства стрелкового оружия на 40% за год. Он назвал концерн флагманом российской оборонки. В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что на предприятиях госкорпорации производится почти 80% российской техники, участвующей в военной операции на Украине. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что конвейеры ВПК в стране работают в три смены.

Александра Горошилова