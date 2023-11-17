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Коммерсантъ FM
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МВД России объявило в розыск украинских чиновников Пашинского и Дещицу

МВД России объявило в розыск бывших и. о. главы администрации президента Украины Сергея Пашинского и и. о. главы украинского МВД Андрея Дещицу, следует из базы ведомства. По какой статье УК РФ ведется розыск, не уточняется.

Андрей Дещица был министром иностранных дел Украины с февраля по июнь 2014 года. Сергей Пашинский возглавлял администрацию президента Украины с марта по июнь 2014-го.

Вчера, 16 ноября, СК России заочно предъявил обвинение бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку. Его обвиняют в преступлениях, связанных с проведением антитеррористической операции в Донбассе в 2014 году. Господин Яценюк возглавлял украинское правительство с февраля 2014-го по апрель 2016 года.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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