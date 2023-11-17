AFP: Швейцария расследует информацию о передаче ее боеприпасов Украине

Министерство экономики Швейцарии проводит расследование после информации СМИ о том, что швейцарские боеприпасы были направлены Украине через польскую компанию, сообщает RTS. Власти Швейцарии не позволяют странам, которым они продают оружие, реэкспортировать его в другие государства без письменного разрешения.

Проверка началась после публикации швейцарской газеты NZZ, сославшейся на материал издания Defense One, опубликованный в начале ноября. Согласно ему, боеприпасы, произведенные швейцарской SwissP Defence, были реэкспортированы на Украину польской частной компанией UMO SP. Всего Киев мог получить как минимум 645 тыс. патронов для снайперских винтовок. NZZ отмечает, что частные компании не должны подписывать декларацию о реэкспорте.

В польской компании утверждают, что не заметили «какой-либо тревожной информации или нарушений процедур в случае, описанном в прессе». UMO SP добавила, что все ее международные контракты «выполняются тщательно, в соответствии с процедурами сертификации и правилами соответствия», а также подлежат проверке со стороны правительства.

В марте парламент Швейцарии приостановил рассмотрение предложения разрешить странам Европы поставку Украине вооружений и боеприпасов, произведенных в стране. В мае в профильной комиссии сочли возможным реэкспорт при соблюдении ряда условий, но в итоге парламент в сентябре отклонил инициативу. Швейцария также проводит расследование попытки продажи немецких танков Leopard для Украины. Разрешения на реэкспорт добивалась, в частности, гендиректор государственного военно-промышленного холдинга Швейцарии Ruag MRO Holding Бригитта Бек, но после решения властей она подала в отставку.

Подробности — в материале «Ъ» «Язык довел до Киева».

Лаура Кеффер