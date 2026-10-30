Рядом с Москвой сбили 37 БПЛА за ночь
Около Москвы сбили еще 21 беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число дронов, которые были уничтожены на подлете к городу сегодня ночью, достигло 37.
На месте падения обломков работают экстренные службы, написал господин Собянин в Telegram. В каких районах сбивают дроны, не уточняется.
Столичные аэропорты сейчас временно закрыты, сообщали в Росавиации. В Шереметьево и Домодедово в два часа ночи ненадолго смягчали ограничения, однако вскоре аэропорты вновь приостановили работу.