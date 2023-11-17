Министр культуры Любимова предложила создать аналог «Евровидения»

Министр культуры Ольга Любимова предложила создать аналог «Евровидения» — музыкальный конкурс «Интервидение». Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что конкурс предлагается провести в следующем году и проводить его ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Любимова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Ольга Любимова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс "Интервидение"»,— сообщила Ольга Любимова на Петербургском международном культурном форуме.

Константин Эрнст заявил, что конкурс будет судить национальное жюри, будет учрежден оргкомитет, определяющий правила конкурса. По его словам, Россия рассчитывает на активное участие в этом форуме представителей стран БРИКС. Он также отметил, что у «Первого канала» большая практика участия в «Евровидении».

Глава Союза кинематографистов России и режиссер Никита Михалков говорил, что премию Евразийской киноакадемии, или аналог «Оскара», могут объявить уже в следующем году.

В 2024 году конкурс «Евровидение» пройдет в шведском городе Мальме после победы шведской певицы Loreen в 2022 году. Россия не участвует в конкурсе второй год подряд: ее отстранили из-за начала военной операции на Украине.

Анастасия Ларина