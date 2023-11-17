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Коммерсантъ FM
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Закупка электроники теряет приоритетность

Параметры льготного кредитования меняются

Минпромторг меняет порядок выдачи льготных кредитов на закупку приоритетной продукции, исключив из него зарубежное оборудование для производства электроники и ее компоненты. Изменения должны быть приняты до конца года, но банки начали отказывать в льготных кредитах уже сейчас. Мнения экспертов разделились: некоторые уверены, что за время работы механизма на рынке образовался профицит компонентов, другие считают, что повышение ставок затормозит промышленное развитие в РФ.

В середине октября банки перестали принимать заявки организаций на льготные кредиты для закупки иностранного оборудования для выпуска техники, в том числе китайского, рассказал “Ъ” собеседник среди производителей. «В банках вместо предоставления услуги выдают новый вариант 895-го постановления правительства, где в приоритетной продукции остались только лошади, курицы и коровы»,— утверждает он. Источник “Ъ” среди производителей вычислительного оборудования подтвердил информацию и добавил, что помимо оборудования организации не смогут получить льготные кредиты и на компоненты микроэлектроники.

Постановление правительства №895 было подписано премьером Михаилом Мишустиным в мае 2022 года. Документ подразумевает, что компании могут обращаться за льготными кредитами на покупку продукции из списка приоритетной, разницу банкам выплатит государство. В список приоритетных товаров входили, в частности, оборудование для пайки, светильники, химические элементы, используемые в электронике, домашний скот и многое другое. Ранее банки уже перестали выдавать льготные кредиты производителям электроники по постановлению №407 в связи с исчерпанием средств на субсидии (см. “Ъ” от 3 ноября).

В Минпромторге отказались комментировать новую редакцию постановления, но заявили, что «на данный момент в РФ происходит замещение промышленной продукции отечественными компаниями или компаниями из дружественных стран, а также восстановление импортных поставок». «Эти обстоятельства в том числе позволяют сосредоточить усилия на поддержке именно российских производителей, как ранее неоднократно подчеркивалось»,— пояснили в министерстве.

Льготы действительно не нужны, потому что на рынке уже сформировался «переизбыток приоритетной продукции», соглашается собеседник “Ъ” на рынке вычислительной техники: «Сейчас импорта слишком много, поэтому мы вернемся к прежним рыночным условиям, до начала военной операции ставка кредитов доходила до 20%». По данным источника “Ъ”, новая редакция постановления находится на согласовании и будет принята до конца года.

В Сбербанке “Ъ” между тем заверили, что продолжают работу в рамках постановления: «В соответствии с действующими условиями постановления по кредитным договорам льготная процентная ставка применяется к объему финансирования, предоставленному по кредитному соглашению до 30 октября в рамках оборотного финансирования по импортируемым товарам либо до 31 декабря 2023 года для финансирования импортного контракта на приобретение продукции в рамках инвестпроекта».

Льготное кредитование было важно в период дефицита компонентов, когда компании создавали «буферные запасы» в условиях увеличивающихся сроков поставок, отмечает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский: «Сейчас сроки нормализуются, снижаются цены на многие группы компонентов». По его словам, компании уже начали сокращать закупки.

Директор «Промобита» (производитель серверов и СХД) Максим Копосов уточняет, что среди производителей радиоэлектроники и вычислительной техники льготы по постановлению и не пользовались большим спросом: «Чаще компании использовали более адресные отраслевые меры поддержки». Ставки для компаний, которые пользовались кредитами, вырастут, признает он, но не более чем на 3–5 процентных пунктов: «Затраты организаций увеличатся, но сильно на развитии промышленности в РФ это не скажется». В то же время, по его мнению, ситуация может серьезно сказаться на производстве потребительской техники.

Тимофей Корнев

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