Зеленский заявил о дефиците снарядов для ВСУ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с недостатком артиллерийских снарядов калибра 155 мм, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, поставки Киеву сократились из-за войны Израиля и палестинского движения «Хамас».

«Сейчас склады пусты или есть легальный минимум, который конкретное государство нам предоставить не может. И этого недостаточно»,— сказал господин Зеленский журналистам в Киеве (цитата по AFP).

Он признал, что запасы ВСУ уменьшились, но сказал, что «такова жизнь». «Не то чтобы США сказали: мы ничего Украине не дадим. Нет! Просто каждый борется (за запасы боеприпасов.— "Ъ") сам»,— добавил президент Украины.

На этой неделе глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз не выполнит план по поставке 1 млн артиллерийских снарядов Украине до марта 2024 года. В числе причин министр назвал состояние оборонного производства и бюрократические преграды. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что «ситуация на поле боя сложная».

Подробности — в материале «Ъ» «Евросоюз вскрыл недостачу».

Лаура Кеффер